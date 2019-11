L'Aquila, 7 novembre 2019 - Torna a tremare la terra nel Centro-Italia. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi tra la provincia de L'Aquila e quella di Frosinone: erano le 18.35. L'Ingv ha calcolato una magnitudo di 4.4 punti della scala Richter. L'epicentro è collocato 5 km a sudest di Balsorano, comune di poco più di 3mila abitanti, in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, al confine col Lazio. L'ipocentro registrato a una profondità di 14 chilometri. Nella notte, proprio questa zona, la zona della Marsica, era stata interessata da uno sciame sismico - una decina di eventi con una magnitudo massima di 2.8 - tanto che la sindaca di Balsorano, Antonella Buffone, aveva deciso la chiusura di tutte le scuole per la giornata di oggi.

I comuni vicini all'epicentro: paura anche a Roma.

Tra i comuni più vicini all'epicentro ci sono Pescosolido (L'Aquila), Sora (Frosinone), Campoli Appennino (Frosinone), Broccostella (Frosinone), San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila). Il sisma è stato sentito fino a Roma e Napoli. La Protezione Civile sta verificando eventuali danni a persone e cose. Molte persone nelle località interessate sono scese in strada ma al momento non si hanno notizie di feriti o edifici compromessi.

A Roma decine le chiamate arrivate al 112 Nue (Numero unico di emergenze) da parte di cittadini spaventati per la scossa.

Notizia in aggiornamento