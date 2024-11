Latina, 26 novembre 2024 – Femminicidio nella notte a Terracina, in provincia di Latina. La vittima, una donna di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata trovata morta nella sua abitazione. I carabinieri hanno fermato il marito di 90 anni in stato confusionale che, al momento, è sotto interrogatorio.

Ancora poche le informazioni sull’episodio. A chiamare le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini di casa della coppia.