Terme dell’Emilia-Romagna "Qui c’è la cura anche per la tosse"

di Egidio Scala

La tosse rappresenta un problema serio, diffuso e in costante crescita, basta entrare nello studio del nostro medico di famiglia o dal pediatra di nostro figlio per rendercene subito conto.

"È una condizione pesante che incide sulla qualità della vita e può diventare invalidante – spiega il professor Alessandro Zanasi, pneumologo e direttore del Centro per la cura della tosse del Sismer di Bologna –. Un disturbo che colpisce il 12% della popolazione mondiale, principalmente donne, ma sul quale ancora oggi mancano consapevolezza e attenzione, sia da parte dei pazienti sia dagli operatori sanitari".

Lo specialista aggiunge che "si tratta di una patologia sommersa per i pazienti, ma disarmante anche per il medico stesso. Troppo spesso la tosse è vista come un sintomo secondario, mentre rappresenta un importante campanello d’allarme, rivelatore di moltissime condizioni patologiche che interessano l’apparato respiratorio, e non solo".

Passiamo alle terapie, argomento su cui è bene essere sempre aggiornati. "La terapia della tosse coincide con quella della patologia che l’ha provocata – sottolinea il professor Zanasi –, tuttavia le strategie terapeutiche non sono limitate alla sola terapia farmacologica e un valido aiuto può arrivare anche dalle cure termali. Il trattamento inalatorio con acque sulfuree e salsobromoiodiche riduce, infatti, la tosse, agendo direttamente sulle sue cause, come l’accumulo di muco e l’infiammazione".

La letteratura scientifica conferma come le cure termali inalatorie esercitino un’azione mucolitica, aumentino il livello di anticorpi e svolgano un effetto anti-infiammatorio in grado di contrastare quelle sostanze responsabili dell’infiammazione come le citochine. "Si tratta di cure semplici e naturali – aggiunge lo pneumologo Alessandro Zanasi –, praticabili senza problemi sin dai primi anni di vita".

Le cure termali inalatorie influiscono positivamente sulle molteplici patologie croniche rino-bronchiali e polmonari che causano la tosse, migliorando la sintomatologia tussigena, riducendo la frequenza e la gravità delle riacutizzazioni e limitando, aspetto da non trascurare, l’impiego di antibiotici.