Terme dell’Emilia-Romagna La Notte Celeste, arriva la festa

dI Egidio Scala

Non prendete impegni il prossimo fine settimana. Per il 23, 24 e 25 giugno avete già un invito: quello per La Notte Celeste, la grande festa italiana del benessere e delle Terme dell’Emilia-Romagna. Oltre 100 appuntamenti, in 14 località termali, dal Parmense alla Romagna: terme aperte fino a mezzanotte con ’coccole’ a prezzi speciali, musica dal vivo, balli sotto le stelle, animazione per bambini, visite guidate, trekking, degustazioni, cene in piazza, feste in spiaggia, concerti all’alba.

Del resto, La Notte Celeste è un evento unico in Italia. Una festa corale nella terra dello stare bene. Il pubblico scoprirà che le Terme dell’Emilia-Romagna non sono solo vacanza, ma un luogo dove migliorare la propria salute con trattamenti, 100% naturali, a base di acqua termale. Ecco alcune delle tante iniziative in programma.

Terme e piscine aperte fino a mezzanotte e feste

Per La Notte Celeste molti centri rimangono aperti fino a mezzanotte. Sabato sera ci si rilassa alle Terme di Monticelli (Pr) con vasche idromassaggio in giardino; serata romantica alle Terme della Salvarola (Mo); apertura serale delle Terme di Castrocaro (FC) con dj set e piscine aperte fino a tardi. Musica e orari prolungati anche a Porretta Terme (Bo) e alle Terme dell’Agriturismo a Monterenzio (Bo), mentre all’Anusca Palace Hotel delle Terme di Castel San Pietro (Bo) si cena a bordo piscina per tutto il weekend. Alle Thermae Oasis a Lido delle Nazioni (Fe), venerdì musica, degustazioni e sul Lungomare lo spettacolo allestito su 10 metri di moquette celeste. Sabato alle Terme di Riolo (Ra) piscina termale a tariffa speciale fino alle 19.30 e poi spettacolo di magia gratuito nel parco. A Cervia (Ra) festa nei due centri termali: Terme del Mare (Hotel Dante) e Terme di Cervia, con quest’ultima che propone musica dal vivo anni ’70-’80-’90 e balli. A Bagno di Romagna (FC) all’Hotel Terme Sant’Agnese e al Ròseo Euroterme Wellness Resort si fa festa venerdì e sabato sera. Sabato fino alle 23 benessere e divertimento anche a Riminiterme, dove si saluterà il giorno nuovo con il concerto sulla spiaggia all’alba.

Spettacoli e balli, le feste di sabato sera

A Bertinoro (FC) venerdì (ore 19) Mercatino dei bambini nella nuovissima piazza Colitto davanti al centro termale di Fratta, seguito alle 19.30 da uno spettacolo di favole e di musica. A Bagno di Romagna (FC) la piazza si trasforma in una pista di balli latini sotto le stelle. A Castel San Pietro T. (Bo) presso le Terme, musica, dj set e spettacolo di fontane danzanti. A Castrocaro Terme (FC) si balla per tutto il week end: venerdì sera ai piedi della Fortezza, sabato con un Cover Party (anni ’70-’80-’90) e musica dal vivo, preceduto da una Cena Celeste in piazza (Dress code: abito bianco e accessori celesti). Si ballano gli Anni ’60 e ‘70 a Riminiterme con festa e rustida di pesce in spiaggia. Al Rufus Thomas Park di Porretta Terme (Bo) tributo ad Adriano Celentano. A Montechiarugolo (Pr), frazione di Monticelli Terme, il 24 e 25 il Festival della Musica Bella.

Le mostre e le visite guidate

A Salsomaggiore Terme (Pr) apertura serale straordinaria della mostra ’Oro e Oriente. Galileo Chini a Salsomaggiore Terme’. A Porretta Terme (Bo) esplorazione alla galleria ottocentesca delle terme. A Bagno di Romagna (FC) sabato passeggiata al Bosco del Benessere ed escursione sull’Antica Via Romea Germanica.

Esperienze termali e Day Spa

Alle Terme di Tabiano (Pr) nel weekend pacchetto day-spa (massaggio e due cure termali inalatorie). A Riccione Terme (Rn) Percorso Termale Sensoriale fra piscine, scrub al cocco e glitter e tante attività gratuite olistiche come mindfulness e yoga sotto i pini.

E ancora tantissimo altro. Il programma completo sul sito: lanotteceleste.it. Sui social l’hashtag è: #notteceleste