Teramo: quindicenne colpito da un fulmine, ricoverato in rianimazione

Roma, 17 agosto 2025 – Un ragazzino di quindici anni è stato colpito da un fulmine questo pomeriggio a Crognaleto, in località Coppo, in provincia di Teramo. L'adolescente si trovava all’aperto in compagnia del padre che ha subito allertato il 118. Sul posto è immediatamente arrivato l'elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Aquila, dove è stato ricoverato in rianimazione.

Il fulmine che ha colpito il giovanissimo si è abbattuto non lontano dalla zona di Monte di Mezzo, nei pressi del Lago di Campotosto. Sulla zona imperversava una violenta grandinata, che ha reso complicate le operazioni di soccorso, condotte dal tecnico del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo a bordo dell'elisoccorso dell'Aquila. Il quindicenne è stato prima stabilizzato sul posto e poi trasferito all'ospedale del capoluogo.

Solo un paio di giorni fa un episodio simile si era verificato a Marzamemi, nel Siracusano. Ad essere colpito, in quell’occasione, era stato un uomo che si trovava su un pontile per controllare alcune barche mentre imperversava il maltempo. L’uomo era stato poi ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Siracusa.