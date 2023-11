Tentato omicidio. Accoltella una cugina. In cella il manager dei software-spia

Per anni, la sua azienda è stata un punto di riferimento per governi, organi di polizia e servizi segreti di mezzo mondo. Il software-spia di Hacking Team fu a lungo utilizzato per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, sfruttandone le capacità di monitorare da remoto le comunicazioni via web e di attivare a distanza microfoni e videocamere sui computer sotto sorveglianza. Poi, nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2015, un attacco informatico di cui non è mai stato individuato il mandante bucò il segretissimo codice sorgente del programma Galileo, rendendo pubblici 400 gigabyte di dati. Un’operazione che provocò il blocco prudenziale in Italia delle intercettazioni autorizzate dai magistrati, per evitare di compromettere decine di inchieste.

A più di otto anni dal cyber assalto, il co-fondatore di HT, David Vincenzetti, 56 anni, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri: l’imprenditore avrebbe accoltellato per quattro volte la cugina, operata d’urgenza e ora fuori pericolo. Il raid è andato in scena nell’appartamento di Vincenzetti, che lunedì compirà 56 anni, in una zona centrale di Milano. La cronaca dell’aggressione ci porta a sabato pomeriggio. La cinquantanovenne si reca a casa del cugino per prestargli assistenza, come fa di consueto: Vincenzetti, infatti, soffrirebbe da qualche tempo di depressione. All’improvviso, il cinquantacinquenne, che probabilmente in precedenza aveva assunto alcol e psicofarmaci, si avventa contro la donna con un coltello a serramanico e la colpisce al petto, alle spalle e all’ascella sinistra. Il primo a dare l’allarme è il marito della cinquantanovenne, preoccupato dalle mancate risposte al cellulare.

L’uomo si reca a casa di Vincenzetti e suona più volte il citofono: non risponde nessuno, ma dall’apparecchio riesce a sentire le invocazioni di aiuto della moglie. I militari di Radiomobile e Compagnia Duomo arrivano in pochi minuti: fanno irruzione nell’abitazione e bloccano il cinquantacinquenne. La donna è seduta su una poltrona nel salone d’ingresso, quasi esanime e con i vestiti sporchi di sangue: viene accompagnata al Niguarda e sottoposta a un delicato intervento chirurgico che le salverà la vita; la prognosi provvisoria è di 40 giorni. Nel frattempo, i carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche di via Moscova passano al setaccio l’appartamento, sequestrando più di 200 coltelli di varie dimensioni. Ieri Vincenzetti, recluso a San Vittore, è comparso davanti al gip, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere.

Nicola Palma