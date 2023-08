Tentato furto a casa di Tajani

Hanno approfittato dell’assenza del vicepremier per tentare il colpaccio a casa sua. Un furto che, per fortuna, non è andato a buon fine. È successo nella notte di domenica a Roma, in zona Parioli, nell’abitazione del ministro degli Esteri, vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.

Secondo quanto si apprende, ignoti, dopo essersi arrampicati fino all’appartamento del ministro, avrebbero infatti tentato di forzare una porta-finestra per fare irruzione.

Un tentativo fallito: i ladri, non riuscendo a entrare in casa del politico, si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilevi tecnico scientifici. Al vaglio anche le telecamere presenti in zona che potrebbero avere immortalato i rapinatori. Le indagini sono in corso.