Tenta di rapire un bimbo nel giardino di casa

Ha fermato la macchina davanti a una villetta in via Arsia, a Fiumicino e, dopo essersi intrufolato nel giardino, ha afferrato un bimbo di nove anni che giocava portandolo fuori per caricarlo in auto. È successo alle 10 del mattino. Il piccolo ha avuto la prontezza di reagire, prendendo a calci l’uomo e riuscendo a rientrare in casa da dove nel frattempo la mamma era uscita a cercarlo. L’uomo, descritto sui cinquanta anni, è riuscito a fuggire ed è ora ricercato dai poliziotti intervenuti sul posto. L’episodio è avvenuto in via Arsia, una strada di Isola Sacra, parallela a viale Traiano, che corre lungo il porto canale, non lontano dal centro cittadino e dalla Darsena. Decine i commenti, soprattutto di genitori preoccupati, sui social della città. Molti chiedono più sicurezza e un incremento delle forze dell’ordine nella città, che ha un vasto territorio, tra i più estesi d’Italia. E ancora commentando l’episodio: "Ormai è follia pura", oppure "Sia diffuso l’identikit della persona che ha tentato il rapimento". E ancora una mamma: "Sono scioccata, è avvenuto proprio nella zona dove abito" o "Ci vogliono più controlli anche davanti alle scuole".