Tensioni in Forza Italia. Botta e risposta tra Mulè e Schifani sul candidato in Sicilia

Nel 2022 il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana sarebbe stato Giorgio Mulè se non fosse intervenuto un intoppo burocratico legato al mancato cambio della residenza nei tempi stabiliti dalla legge. È lo stesso deputato di Forza Italia a raccontarlo in una intervista, mentre vanno avanti le schermaglie a distanza tra il governatore in carica Renato Schifani – si parla di una sua ricandidatura nel 2027 – e il vicepresidente della Camera (insieme nella foto), che non esclude una sua corsa. Ipotesi ritenuta improbabile da Maurizio Gasparri, che liquida la questione come "boutade d’agosto, è come se io dicessi: ‘Mi candido in Groenlandia’".

Ieri Schifani ha affrontato il tema alla lontana: "Chiunque abbia superato 21 anni può candidarsi. L’importante è che raccolga le firme per presentare le liste". La frase non lascia adito a dubbi: se vuole candidarsi, deve mettere su un partito, "che ho – replica Mulè –. Nella eventualità di una candidatura non avrei bisogno di raccogliere le firme". Ma poi Mulè accusa il governatore di collezionare errori, non ultimo il ricorso al Tar contro la nomina di Annalisa Tardino, ex eurodeputata della Lega, a commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, nomina voluta da Matteo Salvini. Quanto al partito siciliano, attualmente guidato da un fedelissimo di Schifani, Mulè ha le idee chiare: "Va creata la segreteria, non c’è neppure una sede".