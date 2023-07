Tensione nel governo Ora anche Sangiuliano bacchetta Sgarbi "Basta con le volgarità"

di Enrico Colorni

Ci mancava il caso Maxxi (o, meglio, caso Sgarbi) a creare problemi al governo, con il ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, cui tocca prendere le distanze (da Sgarbi) e il presidente del Maxxi, Alessandro Giuli, cui tocca scusarsi (con dipendenti e pubblico) per il turpiloquio (elogio del pene, offese alle donne, sessismo) del critico d’arte che di Sangiuliano è, peraltro, sottosegretario. Intanto, le opposizioni chiedono le dimissioni di Sgarbi e cercano di tirare in ballo Meloni.

Sangiuliano, a cose fatte, scrive una lettera a Giuli, per chiedere chiarimenti. Sottolinea di essere "da sempre e categoricamente lontano da manifestazioni sessiste e dal turpiloquio, che giudico sempre e in ogni contesto inammissibili. Il rispetto per le donne è una costante della mia vita". Poi: "La libertà di manifestazione del pensiero deve essere sempre massima e garantita, ma trova il suo limite nel rispetto delle persone. Anche le forme dell’espressione non devono mai ledere la dignità altrui. Le istituzioni culturali, e so che Giuli è d’accordo, devono essere aperte e plurali ma lontane da ogni forma di volgarità". Nel tritacarne, però, ci è finito soprattutto Giuli, che presenziava alla serata inaugurale del museo assistendo, assai divertito, al dialogo tra Sgarbi e il cantante Morgan, anche se è stato questi a “provocare“ Sgarbi. Di seguito, lo show. Prima una lettera di una parte dei 44 dipendenti del sito museale che chiedevano al presidente di stigmatizzare pubblicamente l’accaduto. Poi, pure loro non paghi, i dipendenti del Maxxi firmano una seconda lettera, questa volta tutti insieme, sempre rivolta a Giuli, in cui tengono il punto ma assicurano che "non era un atto di sfiducia nei confronti del presidente". Giuli si scusa: "Sono rammaricato e chiedo scusa anche ai dipendenti del Maxxi, con cui ho condiviso questo disagio. Scuse che il Maxxi fa a sé stesso e a tutte le persone che si sono sentite legittimamente offese da una serata che doveva andare su altri binari". Quel che è accaduto, "non me la aspettavo, nasceva da presupposti diversi. Doveva essere una libera e mite conversazione tra un artista e un sottosegretario, ma ha preso una piega diversa e ho cercato di contenere gli esiti". Infine, si dice "completamente d’accordo" con Sangiuliano.

Ma l’opposizione chiede le dimissioni di Sgarbi, invoca l’intervento di Sangiuliano e tira in ballo pure Meloni che "non può restare indifferente". Lo chiedono Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, l’M5s, Avs. E Sgarbi? Ovviamente, non si sogna di offrire scuse, anzi: per lui era "uno spettacolo, cui partecipava Sgarbi, non il sottosegretario ero lì come attore". Poi dice che "l’arte è il centro della dissacrazione", parla di "censura" nei suoi confronti, tira in ballo "Moravia, Pasolini, Carmelo Bene, Houellebecq", dice di aver parlato da "futurista, alla Marinetti".