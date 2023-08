Tensione nei cieli europei Jet inglesi intercettano due bombardieri russi

Alta tensione ieri mattina sui cieli del Nord Europa. Aerei caccia Typhoon dell’aviazione britannica si sono alzati in volo per monitorare due bombardieri russi di pattugliamento marittimo a lungo raggio a nord delle isole Shetland. Si è trattato di aerei da pattugliamento marittimo Tu-142 Bear-F e Tu-142 Bear-J, utilizzati per la ricognizione e la guerra antisommergibile. F-16 olandesi sono invece entrati in azione dopo che un bombardiere russo è stato avvistato nel Mare del Nord mentre volava in direzione dell’area che i Paesi Bassi monitorano in base agli accordi Nato. Il ministero della Difesa di Mosca ha invece reso noto che un caccia Mig-29 è stato fatto alzare in volo per intercettare un aereo norvegese P-8A Poseidon da ricognizione che volava sul Mare di Barents e si avvicinava ai confini della Russia.

Sul fronte diplomatico, nonostante da Mosca non giungano conferme, i media turchi continuano a parlare di una possibile visita a tempi brevi di Putin. Questa volta è toccato al quotidiano Milliyet annunciare che il leader russo sarà ad Ankara "nei prossimi giorni" per quella che sarebbe la prima visita in un Paese membro della Nato dall’inizio della guerra in Ucraina.