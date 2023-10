Tensione con il Libano. Razzo centra la base dei soldati italiani: "Sono stati gli Hezbollah"

Ottaviani

Sulla Striscia di Gaza è corsa contro il tempo. Gli Usa cercano di mediare per mettere in salvo il maggior numero di civili. L’Idf, le forze di difesa israeliane, parlano di "diritto a entrare a Gaza e vincere". Prende posizione anche l’Unione Europea, che ieri, in una dichiarazione congiunta, ha condannato "con la massima fermezza" Hamas e gli attacchi della settimana scorsa, ma ha anche fatto appello a Israele perché si difenda rispettando il diritto umanitario e internazionale. Intanto, si fa sempre più tesa la situazione anche a Nord, con un razzo di Hezbollah che ha colpito (per errore) il quartiere generale del contingente Onu nel sud del Libano (Unifil), dove si trovano anche oltre 1.000 militari italiani, senza fare vittime. Per tutto il giorno si sono susseguiti lanci di razzi e missili anti tank (nove, secondo Israele) da parte dei miliziani sciiti che hanno ucciso un soldato israeliano e ferito altri quattro. Mentre l’esercito israeliano – che ha risposto ai lanci con raid e artiglieria – è stato costretto a vietare l’ingresso di tutti i civili fino a 4 chilometri dal confine con il Libano. Nessun ferito, comunque, nel quartiere generale del contingente Unifil.

"Non avevamo bisogno succedesse questo per essere in allerta – dice il ministro della Difesa Guido Crosetto –. Ma qualora non ci fossero le condizioni di sicurezza per i nostri militari, faremmo le stesse valutazioni fatte per il contingente a Gerico". Yoav Gallant, il ministro della Difesa di Israele, ha dichiarato che Gerusalemme non vuole un’escalation alla frontiera con il Libano, sottolineando, nello stesso tempo, che se le milizie filoiraniane di Hezbollah decideranno di entrare in guerra ‘pagheranno un prezzo alto’. Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, sta continuando la sua missione in Medioriente. Ieri ha affrontato la tappa più importante. Il capo della diplomazia Usa ha incontrato il presidente Al-Sisi.

Al centro dell’incontro, il valico di Rafah che controlla la frontiera fra Gaza e l’Egitto. Il posto di confine verrà aperto per fare passare aiuti umanitari nella Striscia, esaudendo le richieste de Il Cairo, in cambio dell’uscita di 1.000 stranieri che in questo momento si trovano sulla Striscia. Almeno 300 di questi sono americani, in particolare molti sono palestinesi con il doppio passaporto. "Stiamo mettendo in atto con le Nazioni Unite, con l’Egitto, con Israele e con altri il meccanismo attraverso il quale ottenere assistenza e portarla alle persone che ne hanno bisogno. Gli alleati arabi degli Stati Uniti non vogliono che il conflitto tra Israele e Hamas si estenda", ha detto ai giornalisti Blinken prima di lasciare Il Cairo per tornare in Israele, dove oggi incontrerà nuovamente il premier Benjamin Netanyahu e con evidente riferimento all’Iran, unica nazione a congratularsi con Hamas per la carneficina della scorsa settimana.

Si muove anche il presidente Joe Biden. Su X il numero uno della Casa Bianca ha scritto di aver parlato con il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Mahmut Abbas. Biden ha condannato nuovamente l’attacco di Hamas, ribadendo che non difende il diritto del popolo palestinese alla dignità e all’autodeterminazione e garantendo le forniture umanitarie per i civili che si trovano a Gaza. Israele è a un passo dall’attuazione dell’offensiva di terra sulla Striscia che dovrebbe vedere l’aiuto anche aerei e navi. Non è ancora passata alla fase operativa perché aspetta che la popolazione civile si sia messa in salvo nel sud del territorio, dove si sono radunate già 600mila persone.

L’Idf ha detto che alcune immagini satellitari dimostrano come Hamas ha iniziato a impedire ai civili di muoversi verso sud, costringendoli di fatto a diventare un immenso scudo umano. La Cina, dal canto suo, ha espresso il proprio sostegno ai "Paesi islamici sulla causa palestinese".