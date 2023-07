Tensione a sinistra Il Pd spaccato non partecipa al voto in Aula

Iter ad alta tensione della proposta di legge di Carolina Varchi sulla maternità surrogata come reato universale. L’esame del testo, sostenuto da tutto il centrodestra e con la forte contrarietà di Pd, M5s, Avs

e + Europa, dopo la rapida votazione delle pregiudiziali alla Camera, è slittato alla prossima settimana. Un provvedimento tanto divisivo da far temere azioni dimostrative in Aula da parte delle opposizioni. Una era stata già preannunciata dal gruppo di Riccardo Magi (foto), poi sfumata. Norme tanto controverse da dividere anche i partiti di minoranza sugli obiettivi di lotta da perseguire. Il Pd di Elly Schlein si è spaccato proprio sulla proposta di Magi di votare a favore di un emendamento per la maternità surrogata solidale. Il Pd, dopo una riunione del gruppo alla Camera, ha deciso di non partecipare al voto sull’emendamento. Al termine di una precedente riunione era stato raggiunto un compromesso con l’ipotesi di astenersi, ma la linea è poi cambiata. L’astensione, fanno notare fonti parlamentari, implicava un giudizio nel merito, mentre la non partecipazione parte da una distinzione sul metodo. Per i deputati dem, che hanno posizioni diverse, astenersi avrebbe significato prendere una posizione.