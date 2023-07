Teniamo accesi i riflettori

Erika

Pontini

è una città dentro la città e sono due mondi dannatamente distanti. I turisti che affollano i lungarni, pronti a spendere anche mille euro a notte negli alberghi extralusso per ammirare le bellezze di una città unica al mondo da una parte; dall’altra l’odore acre del dramma che, giorno dopo giorno, assume i contorni della tragedia. Il tutto in una manciata di chilometri quadrati. In mezzo il destino dimenticato di una bambina, ormai lontana anche dalle prime notizie del tg. Kata, cinque anni, inghiottita da un nulla che si perpetua dopo un mese. Vittima di un rapimento per vendetta o di una squallida storia di pedofilia. Diciamolo senza compromessi lessicali: Kata è figlia di un mondo di sotto, tenuto a distanza e lontano anni luce dalla città dorata.

Bimba arrivata dal Perù, e quindi immigrata, costretta a vivere tra illegalità e degrado nell’hotel Astor occupato, la cui famiglia, si è più che sussurrato, era coinvolta nel racket delle stanze, possibile movente di un ipotetico rapimento. Il babbo in carcere a Sollicciano e i tentennamenti della mamma sull’ora della sparizione hanno fatto il resto e impresso un marchio di confusione e mistero che non aiuta. Tanto meno le indagini. Ma Kata, è bene ricordarlo, è innocente per definizione come lo sono i bambini. E il suo destino dovrebbe scuotere le coscienze di tutti: ricchi e poveri, fiorentini e turisti. Finora la comunità peruviana non è stata compatta nel sostenere gli appelli di mamma Katherine e babbo Miguel che all’inizio hanno accusato un po’ a casaccio e rigorosamente in diretta tv. Prova ne sono manifestazioni non troppo partecipate, la messa nella parrocchia accanto all’Astor, praticamente deserta.

Segnali di disinteresse che contrastano con la necessità di fare quadrato anche come collettività, essere una città intera che grida il nome di Kata oltre le barriere del pregiudizio, dell’etnia e del ceto sociale.