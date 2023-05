Teneva in casa la mamma morta Un 61enne prova a togliersi la vita

VERONA

Ha tentato di tagliarsi i polsi ferendosi con un coltello, Bernardo Rossi, il 61enne che ha tenuto in casa per almeno cinque anni il corpo della madre Helga Engbarth, continuando ad incassare la pensione. L’uomo, che in questi giorni soggiornava in un albergo in provincia, si sarebbe inferto alcuni tagli ai polsi e poi avrebbe chiamato le forze dell’ordine, venendo così soccorso.

Ora è ricoverato in ospedale, ma è fuori pericolo. Rossi è accusato di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Nel frattempo sono stati disposti dal magistrato gli accertamenti medico-legali sulle cause della morte dell’anziana donna.