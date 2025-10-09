Tempeste di sabbia una minaccia planetaria, l’allarme Onu. “Rischi per la salute in tutto il mondo”

Roma, 9 ottobre 2025 – Una minaccia ormai globale. Le tempeste di sabbia e polvere sono fenomeni sempre più trasversali: non impattano solo sul clima ma anche sulla salute delle popolazioni e sull’economia. Se ne è parlato al Forum sulla collaborazione interregionale di Beirut, che apre il Decennio delle Nazioni Unite per le tempeste di sabbia e polvere (2025-2034). In Libano scienziati e istituzioni hanno lanciato l’allarme.

Secondo uno degli ultimi rapporti stilati dall'Organizzazione Meteorologica mondiale dell’Onu, sono quasi 330 milioni le persone che in 150 differenti Paesi subiscono annualmente gli effetti delle tempeste di sabbia: le stime parlano di due miliardi di sabbia e polvere che ogni anno vengono sollevate nell'atmosfera. "Quello che una volta era un fenomeno stagionale è diventato una crisi planetaria" ha dichiarato all'inizio della riunione Rola Dashti, il segretario esecutivo della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale.

Effetti devastanti

Le tempeste di sabbia e polvere si stanno moltiplicando sia nel numero che nelle dimensioni in varie parti del mondo, facendosi veicolo di polveri sottili e agenti patogeni da un continente all'altro. "Nessun paese, non importa quanto avanzato o preparato, può resistere a queste tempeste da solo – afferma Rola Dashti –. Si tratta di fenomeni che non rispettano i confini: sono minacce transfrontaliere che richiedono a loro volta soluzioni transfrontaliere". Gli effetti di queste tempeste, diffuse in particolare dall'Asia occidentale alla regione del Sahel, si stanno confermando devastanti per l'uomo: si parla di aggravamento delle malattie respiratorie, distruzione di colture, interruzione dei trasporti e scioglimento accelerato dei ghiacciai.

Le perdite economiche pari a miliardi di dollari, inoltre, colpiscono in particolare le comunità più vulnerabili. Al Forum, organizzato grazie al sostegno della Svezia, sempre in prima linea sulle questioni ambientali, è intervenuto anche il segretario esecutivo della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico, Armida Salsiah Alisjahbana: "Solamente unendo gli sforzi in tutti i settori e in tutte le regioni coinvolte - dichiara a gran voce - sarà possibile costruire la resilienza necessaria e portare risultati tangibili alla nostra gente e ai nostri ecosistemi. La sfida è complessa, ma il percorso da seguire è ben chiaro".

Un problema mondiale

Ogni anno nell'atmosfera terrestre entra una quantità di sabbia e polvere portata dalle tempeste è pari a un volume 307 volte più grande di quello delle tre piramidi di Cheope, Chefren e Micerino messe insieme. Solo in Medio Oriente e in Nord Africa, le due zone del mondo più colpite, le perdite causate dalle tempeste nel 2024 ammontano al 2,5% del Pil regionale. I 150 paesi interessati direttamente sostengono che la gestione del fenomeno non può più essere locale. Le particelle di sabbia e polvere alzate dalle tempeste possono essere trasportate dai venti anche attraverso gli oceani provocandone la rapida diffusione. Basti pensare come nel 2024, ad esempio, le correnti siano riuscite a trasportare le polveri delle secche in Mongolia fino a Pechino e al nord della Cina.