Tempeste, caldo, roghi Otto morti e decine di feriti per l’emergenza maltempo Il richiamo di Mattarella

di Alessandro Farruggia

L’Italia del cambiamento climatico è una Italia divisa in due. Il sud colpito dagli incendi che han causato quattro vittime, tre in Sicilia e uno in Calabria. Il Nord devastato da supercelle temporalesche che la scorsa notte hanno flagellato il territorio con tempeste di vento, piogge torrenziali e grandinate eccezionali che in Lombardia, tra lunedì e ieri si sono portate via due persone: Chiara Rossetto, guida scout di 16 anni travolta da un albero in Valcamonica, come era successo lunedì sera in Brianza a una donna di 58 anni, la marocchina Salma Halim, che stava andando a piedi al lavoro. Altri due fidanzati sono deceduti a Varese in un incidente ragionevolmente causato anche dal maltempo. In totale i morti sono quindi otto.

È stata una notte da incubo per Milano, tenuta col fiato sospeso da una vera e propria burrasca. In 10 minuti 46 millimetri di pioggia, quella che di solito cade in un mese. Ma è stato colpito gran parte del Nord. Dopo la tromba d’aria di sabato, ancora vento forte in Emilia-Romagna (cesenate, forlivese e ravennate) dove un albero ha colpito un treno regionale in transito sulla linea tra Ravenna e Rimini ferendo lievemente un passeggero. Tempeste di vento pure in Piemonte. Colpito pesantemente dalla burrasca anche il Veneto che conta 39 feriti, di cui uno gravissimo, un 16enne colpito da un ramo a Zimella (Verona) mentre il vicino Friuli è stato bersagliato da tempeste di grandine con chicchi grossi come arance.

Al Cdm di oggi si va verso la dichiarazione dello stato di emergenza per Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Ieri il presidente Mattarella, che è ha presenziato a Milano all’apertura dei mondiali di scherma, si è intrattenuto alcuni minuti con il sindaco Sala e il governatore Fontana ai quali ha chiesto quale fosse la situazione e ai quali ha detto: "Bisogna fare di più per l’ambiente". "La messa in sicurezza del territorio – ha detto la premier Giorgia Meloni a Rtl – oggi è una priorità di fronte alla situazione climatica che viviamo e che ci colpisce a 360°". Perché maltempo e incendi sono due facce della stessa medaglia.

In Sicilia, investita dallo scirocco e da una ondata di calore opprimente, si registrano 84 incendi, e quasi altrettanti in Calabria. Due le vittime a Cinisi, una Palermo e una in Calabria, nel reggino. In una Palermo circondata dalle fiamme, per ore è stato bloccato anche l’aeroporto, gli evacuati sono 1.500, centinaia nelle altre province (molto colpiti messinese, trapanese, catanese, siracusano) ove sono state evacuati alberghi e villaggi turistici e dove, a Catania, sono durati per oltre 12-14 ore i black-out e le interruzioni della rete idrica. Un incendio ha devastato anche l’area archeologica di Segesta. E fiamme anche in Puglia, nel Gargano (2mila evacuati) e nel leccese. Dopo la Grecia, tocca a noi.