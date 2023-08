Tempesta Hilary, la California sott'acqua: Biden vola a New York e alle Hawaii per gli incendi

di Giampaolo Pioli

Dopo giorni ininterrotti di scavi tra metalli e ceneri hanno trovato un ragazzino di 14 anni carbonizzato e morto abbracciato insieme al suo cane.

Sono scene di devastazione e di strazio totale quelle che il presidente Biden e la moglie Jill stanno vedendo in queste ore alle Hawaii con l’isola di Maui totalmente rasa al suolo. Le vittime degli incendi sono salite a 116 ma i dispersi rimangono ancora oltre 850 e siccome nella zona divorata dalle fiamme risiedevano molti pensionati c’è il forte sospetto che tutti quanti siano stati arsi vivi e inceneriti.

A Maui è iniziato lo scarica barile sulle responsabilità. Appena atterrato alle Hawaii il presidente Biden ha nominato un responsabile della Fema, la protezione civile americana, come capo del piano di coordinamento e della ricostruzione che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e che risponderà direttamente al lui e alle autorità locali di Maui.

Oltre alle alte temperature provocate dai i climatici anche l’errore umano e la mancanza di controlli e protocolli d’emergenza vengono considerati tra i responsabili del disastro del rogo del Pacifico. Contemporaneamente però tutta la California si prepara ad affrontare inondazioni tornado e uragani con venti a 260 chilometri l’ora per i quali si trova completamente impreparata.

Los Angeles, San Francisco e San Diego sono in stato dall’allerta mentre il maltempo sale con la sua forza distruttiva e le inondazioni hanno già colpito la costa messicana. Ma rimangono le Hawaii il grande centro di crisi che dimostra la fragilità del pianeta di fronte alla forza della natura. Spesso non bastano il coraggio e la volontà dei sopravvissuti che dopo aver salvato decine di vite umane intrappolate dalle fiamme improvvise, e con le sirene d’allarme che non sono scattate chiedono adesso, al presidente in visita, non solo parole e strette di mano solidali, ma più mezzi e più infrastrutture, più sistemi di prevenzione oltre ad una rete elettrica che rimanga sospesa ai grandi piloni retaggio della seconda guerra mondiale, ma si alimenti con energie alternative e sicure oltre naturalmente alla messa sottoterra dei cavi elettrici che rimangono una vera piaga nell’America del ventunesimo secolo.

Ma è la stessa America, una parte abbondante della quale non crede che il pianeta si stia surriscaldando in forma sempre più pericolosa e mortale e non fa nulla per migliorare la situazione.