Ha vinto l'uomo del fare
30 set 2025
30 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Tempesta geomagnetica in atto, l’intensità sale da G1 a G3. Gli esperti: possibili effetti su telecomunicazioni e aurore eccezionali

Registrato un forte sbalzo d'intensità nella notte. I rischi per i sistemi satellitari e la possibile comparsa di aurore alle latitudini italiane

Gli effetti dei venti solari sul campo magnetico terrestre possono creare gravi problemi agli apparecchi elettronici

Roma, 30 settembre 2025 – È in corso una tempesta geomagnetica che, nelle primissime ore del mattino di martedì, ha attirato l’attenzione per via di una forte e improvvisa variazione d’intensità. La segnalazione è partita dal Centro di previsione meteorologica spaziale dell'agenzia statunitense Noaa che ha registrato un salto dal valore più basso G1 a G3, forte intensità, su una scala che può arrivare fino a G5 (intensità estrema). L'interesse è scattato dal momento che questo fenomeno, negli scenari peggiori, può portare al danneggiamento anche permanente dei satelliti, la loro caduta per attrito atmosferico, l'induzione di blackout radio e blackout elettrici, oltre alle aurore visibili a latitudini più basse del consueto. Il dato statunitense è stato confermato anche dalle rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che monitora h24 il campo magnetico terrestre. “C’è stata – spiega Domenico Di Mauro ricercatore dell’Ingv – molta attività tra le 4 e le 6 del mattino, variazioni che toccano anche i 100 nanotesla. Ora la situazione sta lentamente tornando verso valori più standard, ma è impossibile prevedere cosa accadrà”.

Un rischio per l'economia

Le tempeste geomagnetiche si sviluppano generalmente quando il campo magnetico della Terra interagisce in maniera particolarmente importante con i flussi di particelle provenienti dal Sole (venti solari), entrandoci in conflitto. A quel punto, possono scaturire ulteriori correnti elettromagnetiche che mettono a repentaglio, anzitutto, il normale funzionamento dei satelliti in orbita, con effetti problematici sia in termini di andamento e orientamento degli stessi, sia delle componenti meccaniche utilizzate per la raccolta e l'elaborazione dei dati. La conseguenza sarebbe una crisi delle comunicazioni, delle trasmissioni, dei sistemi gps. “Navi e imbarcazioni farebbero difficoltà a tenere la rotta – spiega Di Mauro – gli strumenti utilizzati nell’agricoltura di precisioni, guidati esclusivamente dai gps, sbaglierebbero. Sono solo due esempi per far capire anche l’enorme perdita economica che ne deriverebbe”.

La causa

A causare questa tempesta geomagnetica nello specifico, però, è un fenomeno astrofisico diverso. “Il vento solare – spiega Alessandro Bemporad, fisico e professore dell’Università di Torino – può trasportare un campo magnetico interplanetario con componenti altamente fluttuanti: l'interazione che ne risulta è più dinamica e viene depositata molta più energia nella magnetosfera terrestre. È ciò che sta accadendo in questi giorni”.  

E le aurore boreali?

A maggio del 2024 era stata registrata “la più forte tempesta magnetica degli ultimi vent’anni”, come l'avevano definita gli esperti dell’Ingv, che aveva provocato la comparsa di aurore a latitudini davvero insolite: non solo in Europa, in Italia come a Cipro, Portogallo e Spagna, ma anche sul cielo dell’Algeria o delle Canarie. Il fenomeno odierno, però, sembra non portare con sé la promessa di uno spettacolo simile. La comparsa di aurore a basse latitudini “avviene con tempeste geomagnetiche molto più intense di quella in corso, generate dall'arrivo di un'eruzione solare, e non è questo il caso” afferma Bemporad.

