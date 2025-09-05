Telecamere hackerate. Video privati online. Il tariffario dei guardoni

di Riccardo JannelloTREVISOLo spettacolo va avanti a livello globale e quello rubato rende ancora di più. Soprattutto se le telecamere riprendono in tutto il mondo atti sessuali o comunque pornografia spicciola il cui mercato ora esplode anche sul "clear web" a disposizione di ogni tipo di navigatori, perfino chi della tecnologia conosce solo i rudimenti. L’ultima scoperta di un illecito sulla rete con guadagni stratosferici già realizzati in meno di un anno è avvenuta grazie al centro per la cybersicurezza Yarix di Var Group che dalla sua sede nella Marca collabora fin dal 2016 con la polizia postale e ad essa ha denunciato un traffico di filmati registrati da telecamere private o di videosorveglianza hackerate, almeno duemila.

I set sono camere da letto, centri estetici e perfino studi medici. Quanto di questo traffico possa essere stato immesso sul mercato della rete in modo consapevole, e ovviamente per guadagno, e quanto sia opera di hacker provetti lo dovrà appurare l’indagine della magistratura – partita da un’inchiesta sul caso De Martino – che si prospetta lunga e laboriosa visto i termini della vicenda e il suo bacino territoriale. A cominciare dal dominio che ha scaraventato al pubblico ludibrio migliaia di persone, e che sarebbe facilmente reperibile in una barra di ricerca di una normale piattaforma video: è infatti registrato nel Regno di Tonga, l’arcipelago del Pacifico meridionale a mezza strada fra Hawaii e Nuova Zelanda dove la legislazione si può facilmente scavalcare perché si tratta di un vero e proprio paradiso legale per anonimi che vogliono farsi beffa delle norme più restrittive.

Il dominio sarebbe attivo da dicembre 2024 e alcuni video avrebbero già collezionato anche ventimila visualizzazioni. A quanto si apprende 150 di questi film pornografici sarebbero stati girati in Italia, gli altri vengono da un panorama piuttosto variegato: quelli che già sono stati attribuiti provengono da Francia, Germania, Russia, Ucraina, Messico e Argentina. Un estratto dei filmati hackerati sarebbe visibile anche gratuitamente tanto per stuzzicare la fantasia dei navigatori; poi la registrazione piccante viene venduta interamente – grazie a una transazione bot Telegram – con un costo per l’utente che varia dai 20 ai 575 dollari a seconda della domanda e della popolarità dei contenuti potendoli avere anche collegandosi direttamente con le telecamere spia. Ai poveri attori inconsapevoli di questo traffico non va in tasca nulla se non una popolarità piuttosto ingombrante. La polizia postale del Veneto tenterà ora di avere i dati e poi avvierà rogatorie internazionali che si presentano complesse. Ed è comprensibile come cresca la preoccupazione per la divulgazione di dati sensibili e per le potenziali conseguenze sulla sicurezza dei personaggi coinvolti che si trovano loro malgrado in un giro internazionale di pornografia.