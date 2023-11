Teatro vuoto al festival, patron si uccide. La famiglia: "Travolto dalla gogna social"

"Alberto Re mai si è sottratto alla onestà intellettuale e sempre ha sorriso alle storture che possono capitare. Fino a qualche giorno fa. Poi l’onta che sale e che scalfisce, che non arretra e che violenta verbalmente una persona, ha consumato il vero danno". È l’accusa della famiglia dell’imprenditore 78enne di Agrigento suicida dopo le polemiche sui social per il presunto flop del ‘Paladino d’Oro – Sport film festival’, la cui serata inaugurale si è svolta nel teatro Pirandello vuoto. Oggi ad Agrigento i funerali. "Sui social viaggiano sentenze di condanna senza nemmeno il capo di imputazione", ha sottolineato la famiglia. Re è morto dopo essersi sparato un colpo di pistola in casa. Il prefetto Filippo Romano ha definito Alberto Re "vittima di una campagna denigratoria che lo ha spinto a un tristissimo gesto estremo". La procura aprirà un’inchiesta.