Fuori dalla discoteca, una notte tra alcotest e taxi gratis: "Abbiamo bevuto, saliamo a bordo"

Grosseto, 14 agosto 2023 – “Un buon servizio”. "Un’ottima iniziativa". I ragazzi passano, guardano e sorridono, poi approvano apertamente. L’alcoltest è fuori dal locale, poco più in là c’è il taxi che puoi prendere se il tasso supera il limite consentito. Per chi vuole smaltire i cocktail di troppo c’è anche un’area relax, con a disposizione bottiglie d’acqua. Un’immagine che dà la speranza che si possa invertire la rotta dei numeri. Parola chiave ‘sicurezza’: La Capannina, discoteca di Castiglione della Pescaia, sulla costa toscana della Maremma, è uno dei sei locali d’Italia (oltre la Baia Imperiale di Gabicce, il Mascara All Music di Mantova, Il Muretto di Jesolo Lido, Praja di Gallipoli e il Naki di Pavia) a far parte del progetto sperimentale del Ministero delle Infrastrutture, sottoscritto dalle associazioni di categoria dei locali di intrattenimento notturno, grazie al quale chi ha alzato troppo il gomito può essere accompagnato, insieme a coloro che sono arrivati con la sua auto, a casa o in altro luogo, purché la distanza non sia superiore a 30 chilometri.

Il taxi privato fuori dalla Capannina di Castiglion della Pescaia

Perché i numeri continuano a fare impressione: in base ai dati dell’Osservatorio Asaps sulle "stragi del sabato sera” dove vengono registrati gli incidenti gravi che coinvolgono conducenti giovani, in Italia nel primo fine settimana di agosto si sono registrati sei incidenti gravi, con sette feriti e tre vittime; a luglio, nei quattro weekend, 29 incidenti con 42 feriti e 18 morti; a giugno, sempre in quattro fine settimana, si sono avuti 33 incidenti con 40 feriti e 13 vittime. Una mattanza.

E così è nato il progetto sperimentale e venerdì il via anche nel locale toscano, con tre persone che hanno deciso di non mettersi al volante: "Abbiamo bevuto, meglio di no", hanno detto allargando le braccia di fronte all’esito impietoso del test. "Se in tre hanno deciso di prendere il taxi, per un totale di nove passeggeri – racconta Antonio Degortes, proprietario de La Capannina e responsabile di Assointrattenimento Toscana –, un centinaio di persone si è sottoposto all’alcoltest. La cosa più sconvolgente è che il 70 per cento di coloro che lo hanno effettuato all’entrata già superava lo 0,5. Segno evidente che in tanti arrivano al locale dopo aver già bevuto".

E anche ieri notte una persona ha scelto di non rischiare. Il progetto, che ha anche suscitato anche qualche polemica ironia social (qualcuno lo ha definito il "reddito di beveranza"), nasce per essere invece la prevenzione a incidenti e lacrime, non certo un incentivo a bere senza porsi le giuste regole, né vuole essere uno sperpero di denaro. "Chi usufruisce del DiscoTaxi – sottolinea Degortes – deve lasciarci le chiavi della propria auto che può tornare a prendere nelle 24 ore successive. All’uscita, devo dire, tanti ragazzi hanno chiesto informazioni: l’iniziativa ha destato particolare curiosità".

L’alcoltest non è ovviamente obbligatorio e chi vi si sottoporrà resterà anonimo. "Quando una persona decide di venire qui da noi nella zona relax per sottoporti all’alcoltest – dice Cristina Borghini, responsabile del progetto DiscoTaxi della discoteca castiglionese – non deve fornire le proprie generalità. Nella zona relax a disposizione dei clienti ci sono acqua, caffè e anche qualcosa da mangiare. Chi effettua il test e magari scopre di avere un tasso alcolemico lievemente superiore ai limiti, può restare un po’ qui e aspettare il tempo necessario per far tornare in regola il valore. Nelle prime due serate abbiamo notato interesse soprattutto da parte dei ragazzi più giovani".

"Sicuramente è un buon servizio – commenta uno dei ragazzi che ieri notte si è rivolto allo stand –. Anzi, direi che per cercare di prevenire gli incidenti è proprio un’ottima iniziativa". "Il servizio – dice Riccardo Malossi, responsabile di Assointrattenimento Grosseto – è pensato per fornire un aiuto concreto a chi lo desidera, perché è bene sottolineare sempre che tutto si svolge su base volontaria e chi si sottopone all’alcoltest lo fa per una sua libera scelta".