Tax credit per i film: "Truffe e dati falsati". I pm aprono 5 fascicoli

Cinque fascicoli d’indagine e un nuovo filone di inchiesta della procura di Roma sul tax credit del cinema. I reati ipotizzati vanno dalla truffa alla pubblica amministrazione alle false comunicazioni sociali. E tra le società su cui indaga piazzale Clodio c’è anche la One More Picture, fondata da Manuela Cacciamani, attuale amministratrice delegata di Cinecittà. All’attenzione dei magistrati anche la società che ha prodotto il film di Francis Kaufmann, l’americano di 49 anni accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili.

L’INDAGINE

Il quotidiano La Stampa ha raccontato che a inizio agosto il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha chiesto al ministero della Cultura i documenti relativi a fondi pubblici e tax credit di cui hanno beneficiato un pugno di società. A ricevere l’atto è stato Mario Turetta, capo ad interim della Direzione generale cinema, in seguito alle dimissioni di Nicola Borrelli. Le indagini sono nate proprio dalla scoperta degli 800mila euro ricevuti per il film "Stelle della Notte" di Kaufmann dalla società Tintangel Films Llc per il tramite della coproduzione Coevolutions Srl (società romana che già ha ricevuto diversi finanziamenti per dodici opere cinematografiche). A indagare il pm Antonio Verdi e e il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

LE CARTE DEL MINISTERO

Al momento il procedimento risulta a modello 45, ossia senza indagati. Nelle carte che verranno fornite agli inquirenti ci sono i fondi incassati dalla One More Pictures e il tax credit per i film prodotti, ma anche le consulenze e gli affidamenti diretti ricevuti dal Mic attraverso Cinecittà, prima della nomina di Cacciamani come ad, per i cosiddetti progetti speciali e per quelli internazionali. Obiettivo degli inquirenti è capire se ci siano, o ci siano stati, conflitti di interesse, illeciti o abusi nei finanziamenti ricevuti. Cacciamani, che prima di diventare amministratore delegato di Cinecittà ha lasciato la sua società all’ex socio Gennaro Coppola, ha fatto sapere di non essere al corrente dell’indagine.

LA POLEMICA

L’opposizione attacca il ministro Alessandro Giuli e la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, che ha la delega al cinema. "La società fondata dall’attuale amministratrice delegata di Cinecittà, nominata sulla spinta di Arianna Meloni, è oggetto di indagini della guardia di finanza per i fondi pubblici ricevuti e le consulenze erogate", dice Elisabetta Piccolotti di Avs. "Ci aspettiamo che il ministero della Cultura e le sue società controllate vengano bonificati da questo verminaio di interessi, scontri e favoritismi che a più riprese è emerso in questi anni". Il dem Matteo Orfini invece invoca "un cambio di passo immediato, nell’interesse esclusivo del Paese e della cultura italiana: Giuli e Borgonzoni ne prendano atto. L’industria cinematografica italiana ha bisogno di stabilità, autonomia e visione industriale, non di strumentalizzazioni ciniche e campagne di occupazione". "Un sistema che avrebbe dovuto sostenere il cinema italiano rischia invece di rivelarsi l’ennesimo scandalo figlio dell’incapacità e dell’arroganza di chi governa", dice il deputato del Movimento 5 stelle Gaetano Amato.