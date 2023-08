Tassa sugli extraprofitti Banche a picco in Borsa, bruciati 9 miliardi E spunta il tetto al prelievo

di Antonio Troise

ROMA

Gli ultimi ritocchi sono stati fatti ieri. Al mattino rivedendo le percentuali sulle quali si applica la tassa relativa agli extraprofitti delle banche, e a sera specificando che "gli istituti bancari che hanno già adeguato i tassi sulla raccolta non avranno impatti significativi". C’è ovvero un discrimine: non tutti gli istituti pagheranno gli extraprofitti, ma solo chi ha ritoccato i costi per i correntisti e li ha lasciati invariati pe sé. Inoltre, specifica il Mef, c’è un tetto massimo per il contributo, che non può superare lo 0,1% del totale dell’attivo". Ma come funziona la nuova tassa? E quali possono essere i vantaggi per i contribuenti?

EXTRAPROFITTI

TASSATI AL 40%

La nuova imposta straordinaria colpisce le banche e, in generale, tutti gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare. In particolare si applica sul cosiddetto margine di interesse. In effetti, l’aumento dei tassi di interesse deciso dalla Bce, si è subito tradotto in un’impennata dei tassi attivi su prestiti e mutui mentre i tassi passivi (quelli pagati dagli istituti ai correntisti) si sono adeguati molto lentamente. Il tutto si è tradotto in un forte aumento degli utili.

COME SI CALCOLA

L’IMPOSTA

L’imposta straordinaria del 40% si applica sulla quota di extraprofitti maturata fra il 2021 e il 2022 e fra il 2021 e il 2023. Nel primo caso la tassa si calcola sugli utili che eccedono il 5% (nella prima versione era il 3%), nel secondo le eccedenze oltre il 10% (e non più del 6%). L’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023".

CHI PAGA L’IMPOSTA

La tassa è completamente a carico degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Non ci saranno aggravi per i correntisti che non vedranno, però, mutare gli attuali tassi di interessi passivi. L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

QUANDO SI PAGA

Nella generalità dei casi il contributo andrà versato entro il 30 giugno 2024, ovvero entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio 2023. La norma precisa che i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine scade nel 2023, il versamento è effettuato nel 2024, comunque, entro il 31 gennaio.

CHI CI GUADAGNA

I soldi raccolti con la nuova imposta sugli extraprofitti confluiranno in fondo ad hoc gestito dal ministero dell’Economia. La dote sarà destinata ad alimentare tre voci: gli sconti sui mutui sottoscritti dagli under 36 per l’acquisto della prima casa, il taglio del cuneo fiscale anche nel 2024 e la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3 prevista dalla delega fiscale e che dovrebbe scattare dal primo gennaio prossimo. Le decisioni saranno prese con la nuova legge di Bilancio. Resta il fatto che le somme che potenzialmente potrebbero essere raccolte dal governo possono finanziare integralmente solo gli aiuti per le famiglie alle prese con il caro-mutui. Infatti, per coprire l’intero taglio del cuneo fiscale servirebbero circa 9 miliardi di euro. Mentre per il taglio delle aliquote Irpef la cifra oscilla fra un minimo di 4 a un massimo di sei miliardi.