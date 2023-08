Fermato con il taser mentre corre nudo verso i binari: muore in ospedale. “Era molto agitato”

Chieti, 14 agosto 2023 – Ieri pomeriggio un uomo è morto a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, in Abruzzo. Si tratta di un 35enne, originario di Pescara, e a quanto risulterebbe con problemi psichici. A lanciare l’allarme alcuni passanti che lo avevano visto correre nudo nella frazione di Sambuceto, in direzione dei binari ferroviari, in stato di alterazione psicofisica. Inoltre secondo una prima ricostruzione l’uomo mostrava delle ferite provocate, forse, da gesti di autolesionismo.

La dinamica

Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccare il ragazzo con i mezzi di contenimento in dotazione alle forze dell'ordine, utilizzando anche il taser.

In loco è intervenuta anche un'ambulanza del 118: all'uomo sarebbe stato somministrato un calmante, quindi il trasferimento in ospedale a Chieti dove il 35enne sarebbe giunto ormai privo di vita.

L'uomo, che ha alcuni parenti a Sambuceto, a quanto filtra veniva seguito per la sua patologia da una struttura specializzata. Quando è stato visto a ridosso del tracciato ferroviario, si è temuto che potesse compiere un gesto estremo o essere vittima di un incidente.

Di qui la decisione di intervenire da parte delle forze dell'ordine con i mezzi in dotazione. Vanno dunque accertate le cause della morte e se al momento del fatto l'uomo avesse assunto medicinali, possa aver agito sotto l'effetto di altre sostanze oppure in preda ad una crisi.

Aperta un’inchiesta

Sulla vicenda ha aperto un fascicolo il magistrato, il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani, che ha disposto accertamenti per chiarire l'esatta causa del decesso e stabilire eventuali responsabilità. Sul caso c’è' il massimo riserbo.