Taser alle forze dell’ordine. La difesa di Piantedosi:: "Uso imprescindibile"

Le due morti in poche ore per l’uso da parte dei carabinieri del taser contro soggetti che davano in escandescenze hanno portato le procure di Tempio Pausania e Genova a indagare quattro militari dell’arma per capire se la loro azione si è svolta in linea con le regole di ingaggio della pistola stordente: la proporzione rispetto al pericolo, la necessità dell’uso, l’adeguatezza.

Intanto oggi a Genova e domani a Olbia si terranno le autopsie di Elton Bani - 41 anni e muratore di origine albanese impiegato in lavori saltuari con problemi di alcol e droga -, e Giampaolo Demartis – 57 anni, commerciante, da poco rilasciato dai domiciliari per una condanna per stupefacenti e che aveva chiesto l’affidamento in prova -: i medici legali dovranno chiarire se i decessi sono da attribuire del tutto all’uso eccessivo del taser – contro il Bani sarebbero stati esplosi tre volte i dardi prima che l’uomo cadesse a terra – o alle condizioni pregresse dei due in quanto ad esempio il Demartis era cardiopatico. I militari sardi e liguri continuano a interrogare i testimoni e confrontare le loro versioni. Si deve chiarire anche la presenza di sangue. Ma è l’uso del taser – dal 2022 in Italia ci sono state cinque vittime, ma le lesioni sull’uomo deceduto il 4 giugno a Pescara non erano conseguenza del colpo - che divide opinione pubblica e politica.

Netta la posizione di Ilaria Salis, europarlamentare per Avs, che su X afferma che si tratta di "un’arma spacciata come non letale ma che può rivelarsi una condanna a morte per chi abbia un banale problema di salute" e quindi "va dismessa per evitare altre morti e favorire un approccio radicalmente diverso al tema della sicurezza". Di altro tenore le dichiarazioni di Silvia Salis, sindaca di Genova per il centrosinistra e coinvolta territorialmente per la morte di Elton Bani. Chiedendo più mezzi per la sicurezza, la prima cittadina afferma che la vicinanza degli eventi "mette allarme, ma va ricondotto tutto a un approccio scientifico, ai dati e alle sperimentazioni, senza farsi prendere dal populismo né da una parte né dall’altra, perché il rischio è sempre quello", e invita ad attendere i risultati delle indagini.

La posizione più netta a difesa della pistola elettrica viene ovviamente dal ministro degli Interni, Matteo Piantedosi: l’uso del taser "è imprescindibile. Le regole di ingaggio prevedono che venga usato soltanto quando ci si trova di fronte a soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un concreto pericolo per i presenti perché la sicurezza dei cittadini è il primo obiettivo che deve essere perseguito. Le prime ricostruzioni ci dicono che è esattamente la situazione in cui si sono ritrovati i carabinieri a Olbia e Genova. Vanno quindi respinte come pretestuose, pregiudiziali e infondate le polemiche contro le forze di polizia a cui va tutta la gratitudine e il completo sostegno del nostro Governo".

Il cordoglio per le due morti, sostiene il ministro, "non deve essere strumentalizzato per portare avanti l’ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell’ordine" di cui non si possono mettere in discussione "professionalità, equilibrio, impegno" meritando solo rispetto per le condizioni "estremamente difficili e rischiose" nelle quali sono chiamati a intervenire e in cui loro stessi "rimangono vittime".