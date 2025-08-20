Taser alle forze dell’ordine. La difesa di Piantedosi:: "Uso imprescindibile"

Mercoledì 20 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
20 ago 2025
RICCARDO JANNELLO
Cronaca
Le accuse delle opposizioni sullo strumento dopo le due vittime in 48 ore. Ilaria Salis attacca: "Va dismesso, serve un approccio diverso alla sicurezza". Si attendono tra oggi e domani le autopsie sui corpi dei morti di Olbia e Genova. .

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, 62 anni

Le due morti in poche ore per l’uso da parte dei carabinieri del taser contro soggetti che davano in escandescenze hanno portato le procure di Tempio Pausania e Genova a indagare quattro militari dell’arma per capire se la loro azione si è svolta in linea con le regole di ingaggio della pistola stordente: la proporzione rispetto al pericolo, la necessità dell’uso, l’adeguatezza.

Intanto oggi a Genova e domani a Olbia si terranno le autopsie di Elton Bani - 41 anni e muratore di origine albanese impiegato in lavori saltuari con problemi di alcol e droga -, e Giampaolo Demartis – 57 anni, commerciante, da poco rilasciato dai domiciliari per una condanna per stupefacenti e che aveva chiesto l’affidamento in prova -: i medici legali dovranno chiarire se i decessi sono da attribuire del tutto all’uso eccessivo del taser – contro il Bani sarebbero stati esplosi tre volte i dardi prima che l’uomo cadesse a terra – o alle condizioni pregresse dei due in quanto ad esempio il Demartis era cardiopatico. I militari sardi e liguri continuano a interrogare i testimoni e confrontare le loro versioni. Si deve chiarire anche la presenza di sangue. Ma è l’uso del taser – dal 2022 in Italia ci sono state cinque vittime, ma le lesioni sull’uomo deceduto il 4 giugno a Pescara non erano conseguenza del colpo - che divide opinione pubblica e politica.

Netta la posizione di Ilaria Salis, europarlamentare per Avs, che su X afferma che si tratta di "un’arma spacciata come non letale ma che può rivelarsi una condanna a morte per chi abbia un banale problema di salute" e quindi "va dismessa per evitare altre morti e favorire un approccio radicalmente diverso al tema della sicurezza". Di altro tenore le dichiarazioni di Silvia Salis, sindaca di Genova per il centrosinistra e coinvolta territorialmente per la morte di Elton Bani. Chiedendo più mezzi per la sicurezza, la prima cittadina afferma che la vicinanza degli eventi "mette allarme, ma va ricondotto tutto a un approccio scientifico, ai dati e alle sperimentazioni, senza farsi prendere dal populismo né da una parte né dall’altra, perché il rischio è sempre quello", e invita ad attendere i risultati delle indagini.

La posizione più netta a difesa della pistola elettrica viene ovviamente dal ministro degli Interni, Matteo Piantedosi: l’uso del taser "è imprescindibile. Le regole di ingaggio prevedono che venga usato soltanto quando ci si trova di fronte a soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un concreto pericolo per i presenti perché la sicurezza dei cittadini è il primo obiettivo che deve essere perseguito. Le prime ricostruzioni ci dicono che è esattamente la situazione in cui si sono ritrovati i carabinieri a Olbia e Genova. Vanno quindi respinte come pretestuose, pregiudiziali e infondate le polemiche contro le forze di polizia a cui va tutta la gratitudine e il completo sostegno del nostro Governo".

Il cordoglio per le due morti, sostiene il ministro, "non deve essere strumentalizzato per portare avanti l’ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell’ordine" di cui non si possono mettere in discussione "professionalità, equilibrio, impegno" meritando solo rispetto per le condizioni "estremamente difficili e rischiose" nelle quali sono chiamati a intervenire e in cui loro stessi "rimangono vittime".

