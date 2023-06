Tante piste, zero certezze Allontanamento volontario o sequestro per ritorsione Più di cento segnalazioni

di Claudio Capanni

"Nessuna pista è esclusa. Anche la più flebile traccia deve essere vagliata". Il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze sta coordinando le indagini con una pesante arma a doppio taglio legata alla cintura: la zavorra di un centinaio di segnalazioni arrivate dalle 19 di sabato sera fino a oggi. "Non possiamo esimerci dal vagliarle tutte" ha detto a margine della cabina di regia tenutasi ieri in Prefettura con i rappresentanti delle forze dell’ordine, coordinati dal viceprefetto vicario Eugenio Pitaro. Qualcuna potrebbe dimostrarsi vitale, la maggior parte solo una perdita di tempo.

Quella più inquietante che ha impegnato di più i militari e fatto sperare i familiari è arrivata a un’amica di Katherine Alvarez, la 26enne madre della piccola Kata. Poche parole con accento spagnolo: "Ho io la piccola". Poi l’attesa angosciante e le verifiche intervallate da quelle su avvistamenti alla fermata dell’autobus, al McDonald’s in compagnia di un uomo sempre dall’accento spagnolo, a due chilometri dall’albergo occupato dove viveva la piccola. Tutte a vuoto, un mare in tempesta di ipotesi che sembra essersi inghiottito la bambina.

I capisaldi delle ricerche restano due: l’allontanamento volontario, magari durante un gioco con altri coetanei o il rapimento da parte di un adulto. I militari ieri, poco dopo le 16, hanno escluso praticamente al 100% che la piccola possa trovarsi all’interno dell’ex albergo Astor, rivoltato come un calzino per ore, inclusi i cassonetti all’esterno e i condizionatori d’aria. In campo anche i cani molecolari tornati due volte nell’edificio e una speciale unità cinofila specializzata nella ricerca di tracce ematiche. Le ricerche però non hanno dato esito come anche quelle al parco delle Cascine e sulle sponde del vicino torrente Mugnone.

Ma qual è la pista più plausibile? A sostegno della prima ipotesi ci sarebbero dei video ripresi dai palazzi che affacciano sul cortile dell’albergo. Le riprese con lo smartphone, girate settimane prima della scomparsa, mostrano un gruppo di tre bambini e una bambina che tentano di scavalcare il muretto del cortile interno. ll video mostra i piccoli che usano dei mobili abbandonati come scala per raggiungere la vetta del muro e come uno di loro riesca a scavalcare.

Un gioco che, se ripetuto anche da Kata, potrebbe averla condotta fuori dall’albergo senza che le telecamere dei negozi siano riusciti a riprenderla. Ma perché non avrebbe fatto ritorno? Era sola? Chi avrebbe incontrato? Domande che ora cadono nel vuoto. Una donna di un alloggio vicino ha riferito alla madre di Kata di un bisticcio tra bambine, con la sua figlia che piangendo è tornata in casa.

L’altra ipotesi che si sta scandagliando è quella di un rapimento, forse per ritorsione. Dentro i muri dell’ex Astor, occupato a settembre 2020 dove fino a oggi dormono circa 50 bambini e almeno 70 adulti, la convivenza negli ultimi mesi è arrivata alle strette. Gli occupanti hanno riferito alle forze dell’ordine di attriti tra la comunità peruviana e alcuni esponenti di altre nazionalità come quella rumena e marocchina. Al vaglio anche le posizioni dei familiari del padre di Kata, che in questo momento si trova in carcere per furto e quelli della madre. Soltanto il 29 maggio nell’albergo occupato, si era scatenato un vero assalto al fortino portato avanti da uno squadrone di sudamericani armati di coltelli che hanno tentato di occupare più stanze, facendo sloggiare gli occupanti con la forza. Quel giorno le mamme, inclusa quella di Kata e bambini si barricarono in alcuni locali e un 40enne ecuadoriano è volato giù dalla finestra di una stanza al terzo piano, da sette-otto metri circa d’altezza e viene ricoverato a Careggi. Dietro l’ombra del racket degli affitti abusivi. La certezza è che una: la telecamera pubblica, lato nord dell’ex hotel, mostra Kata mentre esce da sola dal cancello della corte e poi vi rientra. Qualcuno la ha attirata fuori? O si è fidata perché lo conosceva? Erano le 15 di sabato, da quel giorno il nulla.