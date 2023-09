Tajani rassicura: "Non risultano italiani"

Mentre si aggiorna la conta dei morti e dei danni delle alluvioni nella Libia orientale, la Farnesina segue con attenzione le conseguenze della nuova catastrofe dovuta al cambiamento climatico. "Siamo in contatto con le autorità libiche per valutare il tipo di aiuti da inviare subito al popolo libico – dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani – Al momento non ci risultano italiani coinvolti". In campo anche la Francia, che sta "mobilitando risorse per fornire aiuti", ha promesso Emmanuel Macron. Le Nazioni Unite in Libia stanno seguendo da vicino l’emergenza.