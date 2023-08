Tajani in Belgio con i sopravvissuti: "L’Italia è fiera di voi" Messaggio di Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato con un messaggio la tragedia di Marcinelle (nella quale 67 anni fa persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani): "Ogni lavoratore, ovunque esso sia e qualsiasi sia la sua nazionalità, va tutelato". A Bois du Cazier, la miniera teatro della strage, in rappresentante dell’Italia era presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani, FI (in foto). "L’Italia è fiera di voi. Siete stati e siete un esempio per le nuove generazioni", ha sottolineato, rivolgendosi ai circa 300 ex minatori italiani e parenti delle vittime presenti. Ad ascoltare la campana del Bois du Cazier c’era anche la Regina emerita del Belgio e Paola Ruffo di Calabria. Dall’Italia la premier Giorgia Meloni ha ricordato "una catastrofe che è diventata simbolo dell’emigrazione italiana". Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha parlato di "una ferita al cuore del Paese che richiama le istituzioni a vigilare sulla sicurezza del lavoro".

Ricordi della strage sono arrivati bipartisan dai membri del Parlamento. "Porto nel cuore la memoria dei nostri connazionali che all’estero nel dopoguerra erano spesso costretti ai lavori più umili e difficili" dice il leader di Italia viva, Matteo Renzi. Critico con la maggioranza il senatore Pd Andrea Crisanti: "Abbiamo ancora tanti giovani che vanno all’estero in cerca di un lavoro soddisfacente che non trovano nel nostro Paese. E anche su questo bisogna lavorare. Non pensare solo ai salari minimi".