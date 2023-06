Tajani bacchetta la Bce "Basta alzare i tassi, così si va in recessione Il Mes? Non è il tempo"

di Raffaele Marmo

Gli annunci della Lagarde sui tassi? "Non li condivido, così si rischia la recessione". La visita del Cardinale Zuppi a Mosca? "È un’iniziativa autorevole che seguiamo con attenzione. Certo, l’obiettivo rimane una pace giusta che significa un’Ucraina libera dagli invasori". La ratifica del Mes? "Meglio rinviare e discutere di tutto in Europa, a cominciare dal Patto di Stabilità". Il voto-test del Molise? "Dimostra che ci siamo e che cresciamo, a dispetto di chi pronosticava la dissoluzione di Forza Italia". Il ruolo di Marta Fascina nel partito? "Sarà quello che deciderà di avere, ma ora è giusto che viva in pace il suo dolore".

È un Antonio Tajani diretto e immediato quello che, da Ministro degli Esteri e da coordinatore e prossimamente da presidente di Forza Italia, mette in fila i dossier più delicati del momento.

Partiamo dalla questione tassi. Perché la mossa della presidente della Bce è un errore?

"Sono un europeista convinto e rispetto l’autonomia della Banca centrale, ma non condivido le scelte e gli annunci di aumento dei tassi della Bce perché non è la strada giusta per combattere l’inflazione che è un’inflazione esogena provocata dal costo dell’energia e delle materie prime. È giusto, dunque, aumentare il costo del denaro in Usa, è sbagliato farlo in Europa. Ma quello che dico io, lo dice anche il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, insieme con altri leader europei, senza contare che qualche riserva l’ha espressa anche il governatore Visco".

Il rischio è quello di alimentare una spirale recessiva?

"Certo il rischio è che le imprese si fermino e rinuncino a investire. E se accade questo rischiamo la recessione. Mentre dobbiamo aiutarle nella direzione della crescita".

La politica europea, a tratti, sembra impotente rispetto alle decisioni della Bce.

"La Banca centrale europea è autonoma e tale deve restare, però deve tenere conto di tutta l’economia europea e non solo di quella di qualche Paese".

Un altro dossier finanziario bollente è quello del Mes: come Forza Italia non siete stati contrari a prescindere.

"Noi eravamo favorevoli all’utilizzo del Mes prima che arrivasse il Recovery Fund, ma abbiamo sempre avuto riserve forti rispetto al Regolamento perché non è previsto alcun controllo politico. Non c’è un controllo da parte del Parlamento e della Commissione e questo non va bene. Bisogna cambiare le cose e si deve lavorare per fare un esame d’insieme di tutti gli strumenti regolatori: Mes Patto di stabilità, Unione bancaria e armonizzazione fiscale. Dunque, non è questo il momento per affrontare solo il Mes".

Certo è che, da coordinatore di Forza Italia, oggi può essere soddisfatto del successo del suo partito sia pure in un test limitato come quello del Molise.

"Test che ha dimostrato il radicamento di Forza Italia e ha confermato quello che ci dicono i sondaggi perché abbiamo avuto un risultato numericamente importante, ma se aggiungiamo alla percentuale di Forza Italia i voti della lista del Presidente e la lista dell’eurodeputato di Forza Italia Patricello, vediamo che arriviamo vicini al trenta per cento".

Chi pensava, dunque, che con la fine del Cavaliere si avviasse la dissoluzione di Forza Italia ha fatto male i conti.

"Berlusconi ha creato una forza politica che difende valori fondanti della nostra società e i grandi leader non finiscono quando concludono la loro vita terrena, ma lasciano una tale eredità che va avanti nei decenni. Il nostro compito è valorizzare questa eredità e fare in modo che possa crescere un partito dal profilo liberale, cristiano, garantista, europeista e atlantista e riformista. Una forza che è il perno della politica italiana".

Eppure, le voci su fibrillazioni e divisioni interne non mancano.

"È da quando sono in Forza Italia che sento preannunciare la fine di Forza Italia. Sento parlare di partito di plastica, delle crisi, delle scissioni, delle fughe. Ma noi siamo sempre qua. È la dimostrazione che non sono fondate le cose che si dicono quando si parla di Forza Italia. E, anzi, il consenso crescente che riceviamo ci spinge a una straordinaria presenza sul territorio. Consapevoli che dobbiamo dare il massimo, leali con il governo, ma assolutamente autonomi e distinti da Lega e Fratelli d’Italia".

La famiglia del fondatore ha confermato il sostegno. Si discute del ruolo di Marta Fascina. Quale potrà essere?

"La famiglia ha ribadito la sua vicinanza, sia pure con la differenza di ruoli e questo ci conforta enormemente. Marta Fascina sta vivendo un momento di grande dolore ed è giusto che sia lasciata nel suo dolore, ma quando vorrà sarà accolta a braccia aperte e farà ciò che intende fare all’interno del movimento. Qualsiasi cosa vorrà fare la potrà fare".

Un’ultima nota: oggi l’inviato del Papa, il Cardinale Zuppi, è a Mosca: che cosa significa questa visita?

"Seguiamo con grande attenzione tutte le iniziative di pace. Quella della Santa Sede è particolarmente autorevole: l’inviato di Papa Francesco è già stato a Kiev, ora a Mosca. Speriamo che alla fine prevalga il buon senso. Noi riteniamo che le porte della diplomazia debbano sempre essere lasciate aperte. Tutte queste iniziative vanno nella giusta direzione. L’obiettivo è una pace giusta che significa un’Ucraina libera dagli invasori e indipendente. Io mi auguro possa svolgere un ruolo positivo, come mi auguro possano farlo la Cina, la Turchia, tutti i Paesi che stanno spingendo per la pace ma ripeto: mi auguro si possa arrivare a una pace giusta".