Londra, 4 ottobre 2019 - Tafida non deve morire, così ha sentenziato il giudice dell’Alta Corte britannica, Alistair MacDonald, con un verdetto che ha sorpreso molti in Gran Bretagna. Il giudice ha infatti ordinato che alla piccola Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni resa severamente disabile da una malformazione arteriovenosa, sia consentito il trasferimento all’ospedale Gaslini di Genova (il direttore generale della struttura, Paolo Petralia, ha già detto che non vede l’ora "di accogliere la bimba") per proseguire le cure ormai giudicate vane dai medici inglesi. Quando il caso struggente di Tafida ha raggiunto l’Alta Corte a Londra, in molti si aspettavano una ripetizione delle sentenze emesse in passato in casi come quelli di Alfie Evans, Charlie Gard e anche Isaiah Haastrup, bimbi piccoli e molto malati che avevano commosso il mondo. Per ciascuno di loro però era stata presa la drastica decisione di staccare la ventilazione contro l’espresso volere dei genitori, un verdetto poi descritto dalle famiglie come "una condanna a morte".



Ma per Tafida, MacDonald si è dimostrato più rispettoso dei desideri legittimi dei genitori e ieri, dopo il "sensazionale" verdetto a loro favore, ha fatto loro gli auguri per il futuro. Mamma Begum, avvocato di 39 anni e papà Mohammed, perito edile di 45 anni, sono profondamente religiosi e la mamma aveva ottenuto una fatwa, ovvero una sentenza della corte islamica, che negava la sospensione delle cure alla piccola. La sentenza del giudice ieri ha riconosciuto l’importanza della fede dei genitori di Tafida (ambedue musulmani), dicendo: "La fatwa è un prezioso riconoscimento della santità della vita, una santità riconosciuta da tutte le grandi religioni e anche da coloro che vedono la vita attraverso il prisma laico o scientifico".

Eppure queste considerazioni non furono fatte in precedenza, nonostante sia il padre di Alfie, sia i genitori di Charlie fossero cattolici osservanti. Ieri MacDonald ha concluso la sua sentenza ricordando che "il prisma attraverso il quale questi casi devono essere giudicati rimane sempre quello dei migliori interessi del bambino".

La mamma di Tafida ha pianto lacrime di gioia dicendo: "La lotta per la vita di nostra figlia nel corso di questi ultimi tre mesi è stata sfibrante e traumatizzante per tutta la famiglia. È vitale che ora Tafida sia rimossa dal Royal London Hospital e trasferita al Gaslini al più presto. Questa è la nostra priorità".

Ma l’avvocato per l’ospedale londinese, Katie Gollop, ha parlato delle "ramificazioni serie" della sentenza e delle "implicazioni per altri bambini in simili situazioni" e ha avvertito che l’ospedale potrebbe decidere di fare appello. In quel caso, Tafida dovrebbe rimanere dov’è fino alla fine dell’iter giuridico. La piccola ha sofferto un ictus a febbraio che l’ha praticamente ridotta a uno stato vegetativo e sarebbe ormai destinata a una vita di "inconsapevolezza", ma la madre sostiene che la bimba "sente la sua presenza".



I medici curanti sono stati costretti ad ammettere che Tafida non starebbe soffrendo e che quindi ulteriori cure non sarebbero necessariamente a suo detrimento. E sarebbe questo il punto chiave che avrebbe guidato il verdetto del giudice. Il prossimo passo dipende ora da un eventuale ricorso da parte del Royal Hospital.