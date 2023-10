Tabby Brown, la modella di Playboy ed ex compagna di Balotelli morta a 38 anni

Roma, 17 ottobre 2023 - E' morta tragicamente a 38 anni la modella britannica Tabby Brown, ex compagna dei calciatori Raheem Sterling e Mario Balotelli. La notizia della sua scomparsa è stata data dall'ex manager della Brown al tabloid inglese 'The Sun', senza però specificare la causa del decesso. Attrice e ballerina, era stata modella per Cosmopolitan ed Elle e aveva posato anche per Playboy. Era apparsa anche in alcuni spot pubblicitari, tra i quali quelli di Canon e Virgin, e nel reality show di Channel 5 'The Bachelor'. I fan devastati la ricordano sui social: sul suo profilo Instagram la modella aveva oltre 300mila follower.

Tabby Brown aveva avuto con Balotelli una storia iniziata nel 2011 e durata sette mesi. Poi Brown lo avrebbe lasciato perché il calciatore avrebbe avuto troppe donne che gli giravano attorno.

Nel 2013 lei disse al Mirror: “Mario voleva convincermi a tornare da lui. Non era mai stato lasciato da una donna, non era abituato”.

