Sydney, il giallo delle sorelle trovate morte Temevano il sabotaggio del cibo a domicilio

La morte misteriosa di due sorelle saudite, i cui corpi in decomposizione sono stati trovati nel loro appartamento in un sobborgo a sud-ovest di Sydney un mese dopo il decesso, ha spinto la polizia australiana a lanciare un appello chiedendo informazioni. I cadaveri delle due di 23 e 24 anni, Amaal e Asra Abdullah Alsehli, sono stati rinvenuti sul letto senza segni di violenza e non c’erano neanche segni di effrazione. L’amministratore del condominio ha raccontato che alla fine del 2021 le due si erano lamentate perché pensavano che qualcuno stesse sabotando le consegne di cibo al loro domicilio. Un idraulico che era stato nell’appartamento per una riparazione ha riferito che stava succedendo qualcosa di misterioso. A scoprire i cadaveri il 7 giugno sono stati i poliziotti, chiamati dal padrone di casa perché le sorelle non pagavano l’affitto.