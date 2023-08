Svolta utile dopo il delirio della pandemia

Matteo

Massi

C’era una volta (e per fortuna è finita) la pandemia. E tutti scoprimmo, d’incanto, una pattuglia di virologi corteggiati dalle tv come il campione di turno. In piena era digitale migliaia di follower erano pronti a seguirli (ma in certi casi anche a odiarli con commenti sprezzanti), quando dal grande schermo, tra un talk show e un altro, si trasferivano a parlare di Covid sui rispettivi profili social, in cui spesso ci si esprime fin troppo liberamente. Ma se è vero che le vie della scienza sono infinite, la cautela nel batterle, proprio come si deve a uno scienziato, non è mai troppa.

Così arrivano ora queste linee guida per un utilizzo corretto dei social da parte dei medici. Non ce ne dovrebbe essere bisogno. Ma la scorciatoia digitale è insidiosa sia per il medico sia per il paziente. E le conseguenze rischiano di essere pericolose. Il buon senso vorrebbe che non dovrebbe passarci nemmeno per la testa di chiedere una diagnosi al medico di famiglia (o a uno specialista) attraverso una foto o un selfie. Eppure i numeri di chi si fa autodiagnosi digitando sul motore di ricerca due parole chiave che considera come presunti sintomi, sono sempre in aumento. E proprio per questo allarmanti.

Così come capita che uno scambio – che un tempo era solo ed esclusivamente de visu (perché le diagnosi non si fanno al telefono e la telemedicina funziona solo se integra una prestazione sanitaria tradizionale) – passi dall’ambulatorio a una chat su WhatsApp e magari finisca, per sbaglio su Facebook. Con la privacy che va a farsi benedire. O ancora, restando su Facebook, all’amicizia virtuale tra medico e paziente che rischia di travalicare quelli che dovrebbero essere invece i canoni normali di un rapporto tra medico e paziente. Sì, d’accordo, sembra tutto così scontato su che cosa si debba o non si debba fare, ma visto che queste cose (ahinoi) succedono, meglio mettere le regole in chiaro. Per il bene di tutti.