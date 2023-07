Svolta nel caso Saman Padre verso l’estradizione Primo ok del Pakistan

di Benedetta Salsi

NOVELLARA (Reggio Emilia)

Ci sono voluti quasi otto mesi di rinvii, improbabili motivazioni e una trentina di udienze, ma il primo responso ora è arrivato: il giudice pakistano ha dato il suo consenso all’estradizione di Shabbar Abbas, padre di Saman, la 18enne uccisa a Novellara (nella Bassa reggiana) nella notte fra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. La partita non è ancora finita però: la decisione finale spetta al governo pakistano, non essendoci accordi bilaterali fra Pakistan e Italia in tal senso.

Secondo la Procura di Reggio Emilia la giovane è stata uccisa dal genitore e da altri quattro familiari perché si era ribellata a un matrimonio combinato in patria. Shabbar era fuggito in gran segreto dall’Italia il 1° maggio 2021 assieme alla moglie Nazia, prendendo un volo per Islamabad dalla Malpensa. Di lui si erano perse le tracce, anche se dal paesino della regione del Punjab in cui si era rifugiato, rimbalzavano le immagini delle processioni religiose che lo vedevano in testa, quasi come fosse considerato un leader dalla popolazione locale dopo il delitto d’onore. Il 15 novembre scorso, però, il colpo di scena: Shabbar viene arrestato dalla polizia locale su mandato di cattura internazionale. Da allora è rimasto recluso, in attesa del responso per la richiesta di estradizione in Italia. Responso che ora è arrivato. Il giudice pachistano, nell’udienza di ieri mattina, ha respinto l’ulteriore istanza di rilascio su cauzione della difesa. Ora Shabbar Abbas potrà però impugnare il documento davanti all’Alta Corte di Islamabad, mentre si attende la decisione finale da parte del gabinetto del Ministro della giustizia pachistano sulla richiesta di estradizione dell’Italia.

Quest’ultimo sarà il nodo cruciale per la consegna. Nel frattempo, il magistrato ha anche disposto che Shabbar rimanga a disposizione delle autorità Italiane nel carcere di Adyala per il collegamento in videoconferenza con Reggio Emilia – dove il dibattimento davanti alla Corte d’Assise riprenderà il 14 luglio – in attesa della decisione finale.

Shabbar Abbas è alla sbarra accusato dell’omicidio della figlia, assieme alla moglie Nazia (ancora latitante), allo zio Danish Hasnain e ai due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. L’uomo ha sempre negato il suo coinvolgimento nel delitto, tentando più volte anche di depistare gli inquirenti asserendo prima che fosse viva, poi che fosse stata "rapita" dai servizi sociali italiani; infine accusando il fidanzato Saqib (che si è costituito parte civile nel processo) di avere un ruolo nella sua sparizione. Nell’ultima udienza è stato sentito un carabiniere dei Ris che ha parlato della buca nel casolare dove poi è stato rinvenuto, nello scorso novembre, il cadavere di Saman dicendo che "per scavare a quella profondità, servivano un lavoro fisico consistente e capacità tecniche", che porterebbe a confermare la tesi dell’accusa sul fatto che zio e cugini essendo braccianti agricoli nell’azienda di Novellara, fossero in grado di farlo.