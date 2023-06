Svolta garantista di Nordio Pd diviso sull’abuso d’ufficio Casini: opposizione costruttiva

Si infiamma lo scontro sulla riforma della giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio. L’Anm è partito all’attacco su tutti i fronti, ma le toghe sono divise.

Più sorprendente, invece, è trovare che nel Partito democratico ci sono due visioni. Alcuni sindaci infatti si sono espresse a favore dell’abolizione del reato dell’abuso d’ufficio, una delle misure della svolta garantista del governo nel nome di Silvio Berlusconi.

]"Sono dieci anni che mi batto contro il reato di abuso d’ufficio, credo che l’iniziativa assunta dal governo sia importante e positiva". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, infuriato contro alcuni esponenti del Pd, che definisce "esempi di trasformismo e opportunismo", nel sentirli parlare della giustizia a suo modo di vedere con "supponenza insopportabile". Matteo Ricci (sindaco di Pesaro e presidente Ali) e Antonio Decaro (presidente Anci e sindaco di Bari) hanno detto chiaramete che non vedono male la svolta sull’abuso d’ufficio. Tanto è vero che, nelle fila dem pro Schlein, si sono mossi Francesco Boccia e Chiara Braga, convocando una riunione per cercare di apoianare le divisioni. Anche Michele De Pascale (sindaco di Ravenna e presidente Upi), tanto per fare un alto esempio è considerato tra i sindaci “eretici“ con il governo.

"Mi auguro - è l’opinione di Pier ferdinando Casini, oggi senatore con il centro sinsitra – che sui recenti provvedimenti del governo in materia di giustizia anche l’opposizione partecipi ad un confronto costruttivo e senza pregiudizi: l’abuso d’ufficio nelle sue patologie applicative, il traffico di influenze dai contorni indefiniti o la diffusione di gossip intercettati non possono certo costituire il baluardo politico ed ideale per chi si propone di governare l’Italia con serietà".