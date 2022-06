Svolta alla casa Bianca Gli stagisti pagati 750 dollari a settimana

Per la prima volta, a partire dal prossimo autunno, gli tagisti alla Casa Bianca saranno pagati. Lo ha annunciato l’amministrazione Biden. Gli stagisti lavoreranno almeno 35 ore alla settimana e riceveranno 21,42 dollari all’ora, per un totale di 750 dollari alla settimana. "Troppo spesso, stage non pagati sono stati una barriera per studenti di talento e diligenti e professionisti, impedendo loro di contribuire con i loro talenti e le loro abilità e lasciati fuori dalle opportunità di carriera nel settore federale", ha commentato la Casa Bianca, in una nota. I fondi sono stati resi disponibili da una legge entrata in vigore a marzo, che ha stanziato 4,5 milioni di dollari per gli stage pagati negli uffici del presidente e del vicepresidente. La protesta era cominciata nel 2013 contro il presidente Barack Obama, quando centinaia di stagisti avevano intentato cause legali per le lunghe giornate lavoritive senza retribuzione. Fino a oggi lo stage alla Casa Bianca non prevedeva retribuzione, non prevedeva alloggio, ma un orario lavorativo dalle 9 alle sei di pomeriggio.