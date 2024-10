Svolta al Sinodo:: "Via libera alle donne ai vertici della Chiesa"

Per la prima volta nella storia del Sinodo dei vescovi non ci sarà un’esortazione apostolica post sinodale del Papa. Tradotto, il documento, approvato ieri sera in Aula Paolo VI dai padri e dalle madri sinodali, è immediatamente operativo. Comprese le indicazioni sulla parità di genere nella Chiesa. "Non ci sono ragioni che impediscano alle donne di assumere ruoli di guida nella Chiesa – si legge in uno dei paragrafi più dibattuti al Sinodo –: non si potrà fermare quello che viene dallo Spirito Santo". Anche la questione dell’accesso delle donne al ministero diaconale, si ricorda nel Documento finale dell’assise, "resta aperta". Dai sinodali poi spazio alle laiche nel processo di formazione dei sacerdoti. Tutti i 155 paragrafi del testo sono stati approvati a larghissima maggioranza, Undici paragrafi hanno raggiunto l’unanimità dei 355 partecipanti al voto. Il passaggio che ha ottenuto meno voti positivi (258 sì e 97 no) è quello proprio relativo al diaconato femminile.