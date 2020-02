Trieste, 8 febbraio 2020 - Una svastica è stata disegnata ieri a San Daniele del Friuli (Udine) sulla casa dove visse Arianna Szorenyi che il 16 giugno 1944 fu deportata assieme ai familiari ad Auschwitz. A riferire la notizia è il Messaggero Veneto. Sul caso indaga la Digos che ha raccolto elementi e testimonianze per cercare di risalire al responsabile - o ai responsabili - del gesto. Al vaglio anche l'eventuale presenza di telecamere che potrebbero aver registrato immagini utili per le indagini. Disegnata con un pennarello nero accanto alla porta, la svastica è poi stata ricoperta con un cuore.

Il sindaco Pietro Valent (Lega) ha parlato di "un gesto spregevole". Circa 300 persone, fa sapere il primo cittadino, hanno aderito all'appello che era stato lanciato dalle associazioni locali in seguito a un precedente episodio di antisemitismo, avvenuto il 30 gennaio, quando lettere antisemite erano state recapitate a consiglieri di minoranza con la scritta: "Dopo 75 anni l'ebreo è sempre ebreo". Dopo il ritrovamento della svastica, ha aggiunto Valent, l'attenzione si è alzata ancora.

LE REAZIONI - Vicinanza "ad Arianna Szorenyi, vittima di un grave episodio di intimidazione e intolleranza a sfondo antisemita", è stata epressa dal presidente della Regione Frilui Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

"Ancora un episodio di antisemitismo, questa volta in Friuli Venezia Giulia", scrive su Facebook Ettore Rosato, vicepresidente della Camera di deputati e coordinatore di Italia Viva. "Non si tratta solo di ignoranza, tanta, ma di una manifestazione di odio sempre piu' ricorrente che non dobbiamo sottovalutare, che deve preoccupare le istituzioni e rappresenta una vera emergenza culturale per il nostro Paese", conclude.

"Il tema dell'antisemitismo è un tema reale, è un tema presente ed è qualcosa su cui bisogna combattere in maniera trasversale senza ambiguità, in maniera compatta", ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, oggi a Trieste. "Noi di Fratelli d'Italia - ha aggiunto Meloni - ci siamo e ci siamo sempre stati". Da diverso tempo, ha ricordato ancora la leader di Fdi "abbiamo proposto che il Parlamento italiano approvi all'unanimità una mozione per affrontare il tema dell'antisemitismo" che - conclude - "ha diverse matrici".