Suv a folle velocità Ventenne contromano: uccisa una donna Sequestrati i telefonini

di Giulia Prosperetti

Ventenni e un suv potente lanciato ad alta velocità. Un binomio che, ancora una volta, a Roma, ha portato a una tragedia. Quando, sabato pomeriggio, intorno alle 18.30, la Tesla Model Y è piombata contromano addosso alla sua Lancia Y, schiacciandola contro il guardrail, Simona Cardone, 67 anni, è morta sul colpo. Una vita spezzata della quale rimangono a terra i pochi effetti personali contenuti nell’abitacolo ridotto a un groviglio di lamiere: cd, lettere, un guinzaglio del cane, un ombrellino. Alla guida del veicolo elettrico creato dalla società di Elon Musk c’era E. E., 20 anni, risultato negativo ad alcol e droga. Insieme a lui, a bordo dell’auto intestata alla ditta del padre del ragazzo, altri quattro coetanei. "La Tesla andava molto forte e aveva già superato un paio di auto, poi ha sbandato e c’è stato l’incidente", racconta un testimone, tra i primi soccorritori. L’ipotesi, confermata dai primi rilievi dei vigili urbani, è che l’auto viaggiasse a una velocità elevata e che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo invadendo l’altra corsia. I ragazzi a bordo del suv, medicati al Sant’Eugenio, se la sono cavata con lievi escoriazioni, solo uno di loro ha riportato fratture al braccio.

Per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente bisogna attendere gli esiti degli accertamenti ma un dato appare, ormai, certo: all’altezza del chilometro 21 la Tesla, uscendo da una rotatoria, ha imboccato via Laurentina – strada che dalla Capitale arriva a Tor San Lorenzo, località sul litorale romano – contromano e, secondo le testimonianze, a "velocità folle", in direzione di Pomezia. Da lì uno slalom tra le macchine che venivano nel senso opposto. L’ultima – come racconta un testimone – l’ha superata, sbandando, pochi istanti prima dell’incidente in corrispondenza di una curva cieca. Una roulette russa il cui tragico epilogo era inevitabile. E nel frontale ad avere la peggio è stata l’utilitaria. Una vicenda che segue, a distanza di meno di 20 giorni, lo schianto tra un altro suv guidato da ventenni, la Lamborghini Urus presa in affitto dagli youtuber The Borderline, e la Smart sulla quale viaggiava con la mamma e la sorellina il piccolo Manuel, morto a cinque anni. Storie diverse che in comune per ora hanno suv potenti in grado di raggiungere con estrema facilità forti velocità – tra i 217 e i 250 kmh la Tesla Model Y, oltre i 300 la Lamborghini –, ventenni alla guida e mancato rispetto dei limiti. Ma forse i punti di contatto tra le due storie potrebbero essere di più. I cellulari dei ragazzi sono stati sequestrati e si indaga per capire se, come nel caso di Casal Palocco, i quattro giovani stessero girando dei video a bordo dell’auto.

Nel caso della Tesla potrebbe essere disposto dal magistrato anche un accertamento sull’autopilot. L’aver attivato il sistema di guida autonoma – che in Italia, autorizzato fino al livello 2, richiede comunque il controllo da parte del conducente, non rappresenterebbe comunque un’attenuante per E. E., che rischia una condanna per omicidio stradale.

"Un altra tragedia sulle strade italiane vede, purtroppo, ragazzi freschi di patente alla guida di un suv che, a Roma, ha invaso la carreggiata contromano, travolgendo e uccidendo una donna, a cui va la nostra preghiera e il nostro pensiero. Il nuovo Codice della Strada – ha commentato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini – punterà a contrastare e prevenire proprio queste tragedie: niente macchine di grossa cilindrata ai neopatentati per i primi tre anni anziché uno". Una modifica che era stata introdotta proprio sulla scia dell’incidente di Casal Palocco. In attesa che si perfezioni l’iter di approvazione del nuovo Codice, da Salvini arriva anche un appello ai genitori: "Non mettete in mano ai vostri figli più giovani mezzi che non possono e non riescono a controllare".