Surf sulla macchina in movimento, l’ultima folle sfida per i social. Gravi due giovani caduti e travolti

Un pericoloso gioco notturno, che consiste nel rimanere in piedi, in equilibrio e per il maggior tempo possibile, su un’auto in movimento. Per questo sono finiti in ospedale in gravi condizioni due adolescenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. E fare surf sul cofano delle vetture in corsa sarebbe la nuova challenge social, i cui video stanno spopolando soprattutto su TikTok. L’ultima vittima è di sabato sera a Cimadolmo, nel Trevigiano. Un 18enne di Ormelle in compagnia di quattro amici avrebbe lanciato l’idea di salire sul cofano della Ford Focus su cui viaggiava l’intera comitiva. Ma il brivido della surfata è durato pochi secondi: il 18enne ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, venendo investito dall’auto stessa. L’altro incidente venerdì in provincia di Udine, un 20enne è finito all’ospedale.