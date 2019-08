Roma, 8 agosto 2019 - Jackpot da paura al Superenalotto, che stasera torna con una nuova estrazione, la 95° del 2019 (qui sotto i numeri e le vincite in diretta dalle 20). Il 6 non si fa vedere dal giugno del 2018 e già da settimane il montepremi ha raggiunto una cifra mai vista prima in Italia e nel mondo. Oggi ci sono in palio 205, 4 milioni, due in più dell'ultima estrazione, quella di martedì scorso.

Intanto il bottino comincia a fare gola anche oltralpe. Secondo una ricerca condotta dall'agenzia specializzata Agimeg, aumentano infatti le puntate fatte in Italia da residenti all'estero. Sono in particolare gli sloveni a tentare la fortuna nelle ricevitorie di confine. Ma anche francesi, austriaci e svizzeri sperano nella dea bendata tricolore.

E la febbre del gioco è destinata a crescere se anche stasera nessuno dovesse centrare l'obiettivo del 6 o del 5+1.

State sintonizzati, a breve il risultato dell'estrazione.

