Roma, 27 luglio 2019 - Continua la caccia al jackpot dei sogni, che non si fa venere da 13 mesi. Il bottino del Superenalotto fa gola a molti: Il Jackpot di 196,4 milioni di euro è il più alto nella storia del concorso di casa Sisal e anche il più alto del mondo, al momento.

E dunque l'estrazione del Superenalotto di stasera (in diretta qui dalle 20) potrebbe regalare la ricchezza per generazioni, agli scommettitori che azzeccassero la sestina vincente.

L'agognato '6' ormai latita da oltre un anno: era il 23 giugno del 2018 quando 45 fortunati si divisero (grazie a un sistema a quote) ben 51,4 milioni di euro. Bazzecole, rispetto alla posta in palio oggi.