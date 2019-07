Roma, 25 luglio 2019 - La caccia al jackpot dei sogni non si ferma. L'estrazione del Superenalotto di stasera (in diretta qui dalle 20), n.89 del 25 luglio, potrebbe infatti regalare agli scommettitori che azzeccassero la sestina vincente ben 195 milioni di euro: il montepremi più alto al mondo, ben più di Powerball e MegaMillions. Il '6' ormai latita da oltre un anno: era il 23 giugno del 2018 quando 45 fortunati si divisero (grazie a un sistema a quote) la somma di 51,4 milioni di euro. Una cifra che, alla luce dell'attuale jackpot, sembra ben poca cosa.

Nell'ultima estrazione i due 5 si sono aggiudicati una vincita da oltre 127mila euro.

Estrazione vincente di oggi

L'esito dell'estrazione del 25 luglio 2019:

Numeri vincenti -

Numero Jolly -

Superstar -

Le quote del 25 luglio

Superenalotto

Punti 6:

Punti 5+:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Superstar

Punti 6SB:

Punti 5+SB:

Punti 5SS:

Punti 4SS:

Punti 3SS:

Punti 2SS:

Punti 1SS:

0SS:

Vincite Immediate: