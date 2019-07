Roma, 23 luglio 2019 - E' sempre più alto ed è sempre più record: il jackpot del Supernalotto è giunto alla cifra di 193.500.000 euro. E oggi, nell'estrazione numero 88 delle 20 di questa sera, martedì 23 luglio, sarà ancora caccia alla sestina vincente che non viene centrata dal 23 giugno dell'anno scorso, quando fruttò un incasso da 51,3 milioni (distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote). Seguiremo in diretta l'estrazione vincente, pubblicando appena saranno diffusi numeri e quote.

Il Superenalotto mette in palio la vincita più alta al mondo: nel Vecchio Continente l'Euromillions vale 81 milioni di euro e l'Eurojackpot 17 milioni, mentre nel mondo il Powerball non va oltre 180 milioni di dollari (circa 160 milioni di euro) e il MegaMillions 107 milioni di dollari (95 milioni di euro). Il record precedente, quanto a montepremi, era stato di 177,7 milioni di euro vinti il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole.