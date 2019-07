Roma, 16 luglio 2019 - Sale la febbre da Superenalotto e ci si chiede se oggi, in occasione dell'estrazione vincente di oggi delle 20, verrà finalmente assegnato il jackpot stellare di 190,4 milioni, che ha polverizzato tutti i record precedenti ed è attualmente il montepremi più alto di sempre in tutto il mondo. Segui qui l'estrazione in diretta.

Estrazione vincente di oggi

Estrazione in corso, a breve saranno disponibili i numeri del 18 luglio 2019

Numeri vincenti -

Numero Jolly -

Superstar -

QUOTE

SUPERENALOTTO

Punti 6: -

Punti 5+: -

Punti 5: -

Punti 4: -

Punti 3: -

Punti 2: -

SUPERSTAR

Punti 6SB: -

Punti 5+SB: -

Punti 5SS: -

Punti 4SS: -

Punti 3SS: -

Punti 2SS: -

Punti 1SS: -

Punti 0SS: -

Continua a salire il montepremi in attesa del fatidico '6' che non viene centrato dal 23 giugno 2018, quando fruttò un incasso di 177,7 milioni di euro (distribuito in tutta Italia attraverso un sistema di 70 quote). Il jackpot del Superenalotto supera di gran lunga quello degli altri superpremi nel mondo: nel Vecchio Continente l'Euromillions vale 81 milioni di euro e l`Eurojackpot 17 milioni, il Powerball americano non va oltre 180 milioni di dollari (circa 160 milioni di euro) e il MegaMillions 107 milioni di dollari (95 milioni di euro).