Senza vincitore dal 23 giugno dello scorso anno, il jackpot del SuperEnalotto a disposizione per l’estrazione di oggi vale oltre 200 milioni di euro. Si tratta di un record assoluto che ha già superato abbondantemente il precedente primato che apparteneva ai 177,7 milioni di euro vinti nell’ottobre del 2010. E oggi, con oltre 200 milioni di euro, dopo l’ultimo Jackpot assegnato il 23 giugno del 2018 e suddiviso in 45 quote, ci si chiede se questa volta sarà nuovamente una vincita democratica o se il Jackpot record verrà assegnato a un unico fortunato Paperon de Paperoni.

Il premio di prima categoria vale per l’esattezza 201,4 milioni, una cifra che ne fa al momento il premio più alto tra tutti i concorsi del mondo. Ma quante sono le probabilità di centrare un bel 6? Pochine: resta infatti sempre una su oltre 622 milioni (per la precisione, una su 622.614.630). Per essere sicuri di vincere al Superenalotto si dovrebbero giocare tutte le 622 milioni di possibili combinazioni, il montepremi dovrebbe essere superiore a 622 milioni di euro e soprattutto dovremmo sperare che nessun altro centri la stessa sestina vincente altrimenti dovremmo spartire la vincita.

di LUCIA CARETTI

Bologna, 3 agosto 2019 - "Comprare una barca a vela. Viaggiare. Andare a pescare il tonno. Ecco come li spenderei: i soldi fine a se stessi non servono a niente, ma 200 milioni di euro ti permettono di fare tutto quello che vuoi". Smettere di alzarsi al mattino, andare in ufficio e passare di corsa al bar, da Veronica, dove Alessandro pranza tutti i giorni. E gioca la schedina. "Da sette mesi sempre gli stessi numeri. È un’abitudine e più il jackpot sale, più sei invogliato. Ma se speri che la tua vita svolti per una vittoria, muori di speranza".

Via della Zecca, cuore di Bologna. Un bar dove ci si conosce ancora per nome, frequentato da impiegati e avvocati come Alessandro. "Dagli operai ai professionisti, tutti giocano al Superenalotto con il resto del caffè" continua questo calabrese di mezza età, con la camicia bianca precisa. "Quando torno giù, in vacanza, smetto. Qui ne sento il bisogno, ma non controllo nemmeno se ho vinto. Me lo dice Veronica. Se succede, stavolta, le do il 10%". Entra "Fra", un ventenne addetto alla sicurezza che non ci casca più: "No, io ho smesso, non credo nei sogni".



"Qui ci sono clienti uomini e donne di tutte le età" raccontano dalla storica ricevitoria "Fonte dell’Oro" davanti a piazza Maggiore, dove sei mesi fa sono stati vinti 100 mila euro. "Questa febbre per i 200 milioni ha amplificato tutto. C’è tanta pubblicità e vediamo molte facce nuove. Ci sono persone che per una giocata da un euro stanno a pensare mezz’ora".

I professionisti impiegano un attimo. Ne arriva uno alle 13,40, si siede, compila, paga sfogliando una mazzetta di contanti. E fa il pieno di Gratta e vinci. Quelli, ormai, si trovano dappertutto. Il Superenalotto c’è soltanto nei punti Sisal ed è la prima cosa che devono spiegare i venditori in giorni come questi, quando mezza Italia sta con il fiato sospeso e pure i profani tentano la sestina dal tabaccaio sotto casa.

"È cambiato tutto, pochi anni fa quando si superavano i 100 milioni avevamo la coda fuori" smorza Francesco, titolare di un bar di via della Barca, periferia ovest. "Adesso la gente s’è scocciata. Non vede mai in faccia i fortunati. E ci sono troppe alternative e pochi soldi". "Le vincite dovrebbero essere più democratiche" propone Gloria, 71 anni. "Poi bisognerebbe tornare a una sola estrazione alla settimana. Da quando ne hanno messe tre, è pieno di gente che si rovina".

I suoi sogni invece resistono: "Se vinco compro una villa per mio marito malato. Prendo due badanti che lo aiutino. E poi regalo un attaccante al Bologna". Un nome a caso, Neymar. Ma non basterebbero nemmeno i 201,4 milioni che ci sono in palio oggi, il montepremi più alto della storia del concorso.

Ecco, ecco quanti sono: più di 13 mila anni di lavoro di un operaio; meno di quello che il Psg pagò l’estate scorsa per la stella del Barcellona. "Se capita a me, li spendo per migliorare il futuro di mia nipote che ha 15 anni ed è in carrozzina" racconta Patrizia. Lavora in una mensa scolastica a due passi da questo covo di tifosi rossoblu. "È difficile che succeda a noi: le grandi città del nord sono più fortunate". Nel 2016 una schedina da 3 euro comprata a Vibo Valentia mise in tasca a un singolo giocatore 163 milioni di euro. Ma bisogna azzeccare tra 622 milioni di combinazioni possibili: la geografia non c’entra. È matematica, ed è spietata.



In ricevitorie tipo quella all’inizio di via Saffi, una delle arterie principali della città, si sfidano i numeri con l’organizzazione. Le quote, i sistemi: così un anno fa è stato incassato l’ultimo jackpot da favola, 51 milioni distribuiti con 45 quote in giro per il Paese. Era il 23 giugno e adesso, giura Filippo dietro il bancone, "stanno di nuovo giocando tutti. Dagli immigrati cinesi, che vanno pazzi per il Superenalotto, ai pensionati della zona". Passa un minuto, ne spunta uno. La spesa in mano, la schedina già pronta da consegnare, sul curriculum qualche vincita da 500 euro. "Una casa ce l’ho, la pensione pure, gioco sempre il solito. Per togliermi qualche sfizio. Ma 200 milioni, perché? Io spero che in verità vadano ai terremotati. Una cifra così, a una persona sola, è una follia. Se succedesse a me, mi verrebbe un infarto". Meglio di no.