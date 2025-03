SuperEnalotto . Jackpot con tre euro. Vinti a Roma 88 milioni

ROMALa fortuna bacia la Capitale. Il SuperEnalotto rende milionaria Roma con un 6 del valore di 88.232.801,88 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata presso il punto vendita Angeletti Marco situato in via Della Giustiniana, 271. È la prima vittoria con sei punti di quest’anno.

L’ultimo Jackpot, infatti, risale al 15 ottobre del 2024, quando a Riva del Garda, in provincia di Trento, sono andati 89,2 milioni di euro. Il 10 maggio 2024, con una schedina da 2 euro, è stato vinto a Napoli il jackpot da 101,5milioni di euro.

La sestina vincente che ha baciato la Capitale è stata: 36-40-49-54-66-83, Numero Jolly: 14. Numero SuperStar: 44. Il Jackpot è stato centrato con una schedina da 3 euro, mentre non c’è stato nessun “5+1”. Di contro sono stati centrati quattro ‘5’ da quasi 44mila euro ciascuno ciascuno.

Circa 17,6 milioni del Jackpot centrato ieri sera torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della ‘tassa sulla fortuna’, scrive l’agenzia specializzata Agipronews, che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

Con quella di ieri sera sono 133 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei. Il Jackpot centrato ieri sera a Roma è il diciassettesimo 6 realizzato nel Lazio nella storia del SuperEnalotto: la vincita di prima categoria mancava in regione dal 2012, quando a Roma venne realizzato un 6 da 25.800.152,51 milioni di euro.

Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, scrive l’agenzia specializzata Agipronews, la Campania è sempre al primo posto con venti 6, seguita proprio dal Lazio con 17. Alle sue spalle l’Emilia-Romagna con 13 e la Puglia con 10, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece due le regioni che dal 1997 a oggi non hanno mai realizzato un 6: si tratta di Valle d’Aosta e Molise.

"Non so chi possa essere il fortunato o la fortunata vincitrice, qui da noi vengono spesso clienti del quartiere, ma non solo – spiega Marco Angeletti, titolare della ricevitoria romana –. Se si presentasse e facesse un regalo al nostro punto vendita, noi saremmo felici, anche per festeggiare insieme. Spero che continuerà a venire qui, anche mantenendo l’anonimato. Noi brinderemo comunque, siamo davvero molto contenti". Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 sale a 8.800.000,00 euro.