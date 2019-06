Roma, 27 giugno 2019 - Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto: 33-34-37-50-68-82. Numero jolly: 22. Numero Superstar: 39. Neanche in seguito all'estrazione odierna si sono registrati "6", ne' "5+1".

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.77 di oggi:

SUPERENALOTTO Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 2 totalizzano Euro: 110.138,38

Punti 4: 568 totalizzano Euro: 401,34

Punti 3: 21.665 totalizzano Euro: 31,34

Punti 2: 346.265 totalizzano Euro: 6,05

SUPERSTAR Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 40.134,00

Punti 3SS: 87 totalizzano Euro: 3.134,00

Punti 2SS: 1.664 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 11.810 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 29.063 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 15.497 totalizzano Euro: 387.425,00

Il jackpot per il "6" sale a 178.100.000,00 euro: il montepremi - al momento - più alto nel mondo per una lotteria, che supera il record dei 177,7 milioni di euro vinti il 30 ottobre del 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole.