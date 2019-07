Roma, 11 luglio 2019 - Sale l'attesa per l'estrazione vincente del Superenalotto di oggi,11 luglio 2019. L'urna emetterà il suo verdetto alle 20, come di consueto. E potrebbe essere la volta buona, per qualcuno, per portare a casa il jackpot dei record: per questa tornata si stima un montepremi per il '6' di 185,7 milioni.

Alle 20 l'estrazione in diretta.

Numero Jolly

Superstar

LE QUOTE -

JACKPOT DEI RECORD - Il premio di prima categoria è infatti il più alto al mondo e più alto nella storia del gioco, davanti ai 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema). L'ultima volta è stato centrato il 23 giugno del 2018 con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre il 17 aprile i 130,2 milioni erano finiti a Caltanissetta.

CURIOSITA' - Nella storia del Superenalotto, solamente in sei occasioni il jackpot è stato centrato nel mese in corso.